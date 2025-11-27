彰榮處啟動冬季關懷 到宅送上暖心關懷
▲丁俊總幹事與輔導員和社區服務組長，到轄區關心高齡榮民遺眷的生活狀況。（記者方一成攝）
近日天氣明顯變得濕冷，彰化縣榮民服務處丁俊總幹事特地帶著輔導員和社區服務組長，到轄區關心高齡榮民遺眷的生活狀況，逐戶看看長輩的健康、居家環境是否安適，也代替輔導會向長輩們送上溫暖的問候。
這次服務團隊探視了年長的李奶奶和呂女士。因為氣溫驟降，榮服處準備了保暖披肩，希望在寒冬裡為長輩們多添一份溫暖。丁俊總幹事在聊天中細心詢問兩位長輩最近的身體狀況，提醒天冷時一定要記得適時保暖、隨時加件衣服，也盡量避免清晨或深夜外出，免得冷風傷身。他也貼心叮嚀，冬天使用電暖器或加熱設備時要多留意安全，避免長時間用電造成危險。
同時，丁總幹事也提醒兩位長輩，政府近期推動的「普發現金一萬元」政策已經開始，務必要提高警覺，不要相信陌生電話或代辦話術，避免落入詐騙陷阱。訪視時，他親自為李奶奶披上披肩，李奶奶開心地笑著說：「這件披肩好溫暖！真的很謝謝輔導會和榮服處，這麼冷的天還特地來看我們。」
彰化縣榮服處邱文俊處長今（二十七）日表示，隨著高齡化以及獨居、雙老家庭逐年增加，榮服處會持續秉持「榮民在哪裡、服務到哪裡」的精神，結合長照、社福和醫療等資源，並透過遠距科技、跨單位合作和定期訪視，提供更周到、穩定又貼心的照顧。希望每位榮民長輩，都能在熟悉的社區裡安心生活、暖暖過冬。
