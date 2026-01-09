彰榮處拜會旭野興業公司 開發優質職缺協助退除役官兵就業

彰榮處蘇一中副處長偕就業站夥伴拜會大村鄉旭野興業公司，洽談退除役官兵就業事宜。（記者方一成攝）

為促進退除役官兵就業管道，協助順利就業，彰化縣榮民服務處蘇一中副處長偕就業站夥伴拜會大村鄉旭野興業股份有限公司，洽談退除役官兵就業事宜，期建立合作管道，讓有就業需求的退除役官兵，順利進入職場穩定就業。

該公司創立近四十年，為一專業家具設計與批發銷售公司，公司品牌HY home主要是提供家具經由各大家具店經銷商銷售，客戶遍布各地。多年來公司著重於消費者需求，設計貼合於市場流行的家具款式，提供大多數消費者選購。

該公司顏經理非常感謝本處推薦志願役退除役官兵劉先生加入該公司的工作行列，期待榮服處持續推薦優秀人才至公司服務，共創雙贏。拜會過程中，顏經理並主動提及公司已有志願役退除役官兵在公司服務三年餘，工作績效卓著，主動認真，態度積極，深獲公司肯定。彰化縣榮服處就業站站長說明，依辦法規定如再進用一名志願役退除役官兵，即可符合推薦資格，參加獎勵評比競賽，接著除了向廠商宣導協助退除役官兵就業獎勵實施計畫外，並說明輔導會針對退除役官兵就學、就業及職訓的輔導措施，鼓勵廠商多進用退除役官兵。

蘇一中副處長今 （九）日表示，藉由拜會廠商，透過雙方意見交流以宣傳輔導會就學、職訓及就業等補助訊息，並透過職缺開發，拓展退除役官兵多元就業管道。另輔導會為鼓勵民營事業機構團體協助進用退除役官兵就業，每年於六月三十日前辦理進用獎勵，獲獎企業還可獲得十萬至四十萬不等獎勵金，歡迎企業廠商或退除役官兵隨時來電洽詢（電話：0四-七二五三一0八#一一三、一 一七）。