彰榮處拜會欣彰天然氣公司 助退除役官兵就業

2023年GM發布2021～2022年的Chevrolet Equinox和GMC Terrain召回通知，其召回是汽油泵浦故障，但沒想到回廠更換後卻仍發生同樣問題，原來只是將故障零件拆下換成同樣存有瑕疵的零件，因此消費者也向GM提出訴訟。2023年GM發布2021～2022年的Chevrolet Equinox和GMC Terrain召回通知，預計約有2.3萬輛車受到影響，而召回原因是汽油泵浦導致熄火，原以召回維修後就能解決，沒想到卻是車主惡夢的開始。 回廠更換故障的汽油泵浦後理因便不會再發生抖動、熄火等情況，但行駛一段時間後卻又再度相同問題，經過多次檢查和更換發現問題皆出自ACDelco汽油泵浦，甚至部分消費者還被告知零件缺貨要自行購買解決。然而除了最初召回車型，後來也發現2023至2024年車型也有同樣問題，對此消費者決定向GM提出訴訟，認為GM刻意隱瞞零件問題，但無任何解決方案故使用有瑕疵零件來更換故障零件，導致車主們不斷重複故障→維修惡性循環。2023年GM發布2021～2022年的Chevrolet Equinox和GMC Terrain召回通知，原因是汽油泵浦故障。回廠更

Carture 車勢文化 ・ 1 天前