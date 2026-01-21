彰榮處拜會退伍軍人社團及鹿港區榮民 宣導輔導會照護資源

邱文俊處長細心關懷榮民生活情形及身體狀況。（記者方一成攝）

▲邱文俊處長細心關懷榮民生活情形及身體狀況。（記者方一成攝）

彰化縣榮民服務處由處長邱文俊率責任區輔導員，前往拜會八二三戰役戰友協會鹿港分會長趙差用及鹿港區榮民(眷)，感謝退伍軍人社團長期以來協助推動輔導會照顧榮民（眷）各項政策及支持榮服處各項服務工作。

邱文俊處長細心關懷榮民生活情形及身體狀況，並殷殷提醒長輩善用輔導會「就醫綠色通道」及「安心御老平台」的資源，以期能在緊急或重大傷病時獲得及時妥善的醫療協助。

邱文俊處長今（二十一）日表示，透過「安心御老平台」，榮服處蒐整個案就醫資訊並回報系統，醫療端個管師據以協助轉診與用藥確認，家屬端配偶則能即時掌握就醫進度與後續安排。三方分工合作、資訊互通，運作順暢，不僅縮短候診與往返時間，也確保治療連貫性，更使榮民長輩在醫療、照護與社區支持間建構起完善而周延的守護網絡，體現輔導會用心關懷與提升高齡榮民(眷)照護品質的用心。面對高齡化、疾病風險升高及家庭支持弱化等挑戰，透過跨專業合作，打造更周全的支持網絡，讓每位榮民與眷屬都能獲得及時、妥適且安全的照顧。