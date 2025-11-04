彰榮處拜會退伍軍人社團 整合資源、擴大服務效能

彰化縣榮民服務處由處長邱文俊率責任區輔導員，前往拜會八二三戰役戰友協會員林分會長張葉櫻及彰化縣退除役官兵關懷協會理事長陳進興，感謝各社團長期以來協助推動輔導會照顧榮民眷各項政策及支持榮服處各項服務工作。

邱文俊處長昨（四）日表示，退伍軍人社團是榮服處在推動服務照顧工作的重要夥伴，藉由面對面拜會與意見交流，不僅能強化合作關係，也能更深入了解榮民眷需求，讓服務措施更貼近實際生活。未來期盼持續與各社團緊密合作，整合資源、擴大服務效能，讓榮民眷感受政府的關懷與溫暖。

拜會過程中，雙方就服務經驗與照顧榮民眷相關議題熱烈交換意見。