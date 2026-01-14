彰榮處暖心牽線果菜愛心協會 送愛到家關懷榮民眷

徐千惠理事長率同協會成員，結合果菜市場合作社主席陳建宏及總幹事施佩瓔共同響應，捐贈民生物資一批。（記者方一成攝）

為關懷轄區榮民及眷屬生活所需，彰化縣榮民服務處媒合彰化縣果菜愛心協會愛心資源，由徐千惠理事長率同協會成員，並結合果菜市場合作社主席陳建宏及總幹事施佩瓔共同響應，捐贈民生物資一批，透過榮服處轉贈分送予轄內有需要的榮民眷屬，將社會的溫暖與關懷送進家庭。

徐千惠理事長表示，本次捐贈物資皆以日常生活必需品為主，內容實用且貼近需求，希望能在歲末寒冬之際，為榮民眷減輕生活負擔，送上一份實際而溫暖的關懷。她也指出，果菜愛心協會長期投入公益行動，未來將持續秉持回饋社會的初心，將愛心化為具體行動，關懷更多需要幫助的家庭。

彰榮處處長邱文俊今（十四）日表示，誠摯感謝果菜愛心協會徐千惠理事長、果菜市場合作社陳建宏主席及全體成員的愛心付出，主動關懷榮民眷實際需求。榮服處將持續扮演資源串聯的平台角色，結合民間力量與榮欣志工的服務能量，讓關懷即時送達，陪伴榮民眷走過每一個需要被支持的時刻。