彰榮處緊急救護應變教育訓練 守護生命心跳

▲丁俊總幹事希望透過每半年的反覆演練，讓急救技能內化為同仁的直覺反應，將這份救人力量帶回社區與家庭。（記者方一成攝）

為建構安全的服務環境並提升突發事故的緊急應變能力，彰化縣榮民服務處舉辦「一一四年下半年緊急救護訓練講習」。本次活動特別邀請「彰化縣消防局」林宏穎小隊長蒞臨指導，透過實作演練，強化同仁在面對心跳停止或異物梗塞等緊急狀況時的救命技能。

本次講習聚焦於「黃金救援4分鐘」，林宏穎小隊長詳盡解說現行急救流程「叫、叫、C、D」（確認意識、呼叫支援、胸外按壓、使用AED）。林宏穎小隊長表示：「敢救、救得對，比什麼都重要」，許多民眾在意外現場因恐懼法律責任而不敢伸出援手，林宏穎小隊長特別宣導《緊急醫療救護法》中「救人不受罰」的免責精神，鼓勵同仁在專業救護人員抵達前，應勇敢實施CPR，這將使患者存活率提升兩倍以上。

課程現場安排了心肺復甦術（CPR）實作與 AED 操作練習。參與同仁在林宏穎小隊長指導下，確實掌握按壓深度（五-六公分）與頻率（每分鐘100-120 次）。

彰榮處丁俊總幹事今（二十三）日表示，榮服處服務對象多為年長榮民，發生心血管疾病或意外梗塞的風險較高。除了消防搶救外，第一線同仁具備「初期應變能力」更是保命關鍵。丁總幹事強調，希望透過每半年的反覆演練，讓急救技能內化為同仁的直覺反應，不僅能守護機關洽公民眾的安全，更能將這份「救人力量」帶回社區與家庭。