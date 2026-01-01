彰榮處致贈禦寒外套 溫馨送愛榮民眷

←邱文俊處長等人前往訪視經濟支持力薄弱的榮民眷長輩住處，致贈禦寒外套。（記者方一成攝）

▲←邱文俊處長等人前往訪視經濟支持力薄弱的榮民眷長輩住處，致贈禦寒外套。（記者方一成攝）

時序入冬，天氣漸寒，中部地區氣溫持續下降，彰化縣榮民服務處邱文俊處長偕同責任區輔導員及社區服組長，前往訪視經濟支持力薄弱的榮民眷長輩住處，致贈禦寒外套，陪伴長輩做好保暖措施。

在禦寒外套尚未到貨前，邱文俊處長即指示服務體系同仁，依家庭支持體系及經濟資源較需要關懷的年長榮民眷，先期規劃及審慎評估，期許能將輔導會的愛心保暖物資，儘速轉贈轄內年長需要關懷的榮民眷。邱處長結合訪視時機關懷榮民眷長輩時，希望能讓他們在清晨起床及平日外出時，能夠完善防寒保健管理。從邱處長手中收到這些禦寒物資的長輩，滿懷喜悅向榮服處道謝，感謝輔導會的用心及真心關懷，讓他們溫暖迎接寒冬。

彰榮處邱文俊處長日昨表示，榮服處藉由寒冬送暖活動，關懷單身獨居、雙老、生活困難的榮民眷，並提醒長輩們，近日天氣變化大，需多加注意身體保暖、小心秋冬防疫、冬季居家用火及用電的安全性。

邱處長表示，榮服處主要核心任務就是要服務榮民眷，特別是面對經濟或生活弱勢長者，更要以高度同理心及專業敏感度提供服務，提醒服務人員在訪視時對受訪家庭狀況都要細心觀察，生活環境是否安全妥適，適時關懷及轉介社福資源協處，以預防意外事件肇生；在寒冷的冬季，讓榮民眷們感受到輔導會的關懷與溫暖，贈送禦寒外套是一次具體且實際的善舉，幫助他們抵禦嚴寒，並傳遞輔導會嚴德發主任委員對長輩的重視與關懷。