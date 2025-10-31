彰榮處表揚榮民楷模 傳承榮民精神

彰榮處邀集彰化縣退軍社團幹部、榮民楷模、績優員工、榮欣志工代表等人與會，場面隆重溫馨。（記者方一成攝）

光輝十月，彰化縣榮民服務處特別於花壇玄門山舉辦慶祝榮民節活動，由處長邱文俊親自主持，邀集彰化縣退軍社團幹部、榮民楷模、績優員工、榮欣志工代表等人與會，場面隆重溫馨。

典禮開始，在莊嚴的國歌聲中揭開序幕，會中依序進行向國旗暨 國父遺像及先總統 蔣公、故總統經國先生、國軍陣亡將士及榮民英靈默念致敬。活動第二階段，邱文俊處長親自頒發一一四年彰化縣榮民楷模獎予洪清鑫及許永曲等二位楷模；並表揚台塑尖端能源科技公司、冠成家電公司及矽品精密工業公司等年度晉用榮民(眷)之「績優廠商」；隨後也頒贈「公益楷模」獎牌予吳芷瑩老師、雅築保全公司、富香珍食品藝品行及耀奕精品公司等代表，肯定其個人與企業多年熱忱服務榮民(眷)卓越貢獻；最後亦頒發「績優員工」獎項予黃子豪輔導員，表彰其熱誠奉獻精神。

邱文俊處長今（三十一）日表示，資深榮民前輩走過烽火歲月，落地生根於臺灣，參與「保衛臺灣」、「建設臺灣」及「守護臺灣」等歷程，為今日自由民主、進步繁榮社會奠定基礎；而青壯榮民退伍後投身社會各行各業，成為社會與經濟穩定中堅力量，更積極參與公益，持續發揮榮民精神，堪為後輩楷模。

邱處長表示，榮民節是向所有退伍袍澤表達感謝與敬意的重要日子，榮服處除配合輔導會於中彰榮家舉辦「慶祝輔導會成立七十一週年暨第四十七屆榮民節」活動，同時也舉辦「榮民文物陳展活動」，展出多件珍貴的歷史照片、書畫、器物與軍用品等文物，讓民眾得以回顧榮民前輩戎馬歲月的光榮歷程，體會他們為國家犧牲奉獻的精神，並藉此增進社會大眾對榮民文化的認識與尊崇。

榮服處特別邀請中華玉線玄門真宗教會玄興教尊講授「五常德精神」，期藉由玄門山「弘揚五常德、傳遞愛與善」，以仁愛之心關懷弱勢、以義行之舉回饋社會，與榮民服務處「就學、就業、就醫、就養、退除給付及服務照顧」的核心理念相互呼應，傳遞祥和與感恩的力量。

榮民前輩是國家安定與發展的重要基石，榮服處會秉持輔導會指導，持續照顧榮民、服務榮民的宗旨，深化與宗教及民間團體的合作，共同推動關懷與崇功報勳，讓榮民的精神薪火相傳、永續發光。最後，全體人員齊聲合唱〈先總統蔣公紀念歌〉，在莊嚴與感恩的氛圍中，為本次榮民節慶祝活動畫下圓滿句點。