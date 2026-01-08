彰榮處貼心準備熱薑茶及茶葉蛋溫暖洽公民眾

彰榮處於辦公室內貼心準備熱騰騰的薑茶及茶葉蛋，供洽公民眾暖身食用。（記者方一成攝）

近日寒流來襲，氣溫驟降，彰化縣榮民服務處為關懷前來洽公之榮民及眷屬，特別於辦公室內貼心準備熱騰騰的薑茶及茶葉蛋，供洽公民眾暖身食用，並由榮欣志工主動服務與關懷，讓寒冬中的洽公過程多了一份溫暖與感動。

榮欣志工親切地為洽公民眾奉上熱薑茶與茶葉蛋，並貼心詢問需求，溫暖的舉動不僅驅散寒意，也拉近彼此距離，讓不少洽公民眾深受感動，紛紛表達感謝之意。

副處長蘇一中今（八）日表示，寒冷的天氣對年長榮民及行動不便者而言特別辛苦，服務處秉持「以人為本、主動關懷」的服務精神，從生活細節著手，希望讓每一位前來洽公的榮民眷屬都能感受到溫暖與尊重，這也是榮服處持續推動溫馨服務的重要理念。

前來洽公的榮民丁伯伯感性地表示，原本只是來辦事情，沒想到一進門就喝到熱薑茶、吃到茶葉蛋，身體暖了，心也跟著暖起來，感謝榮服處與志工的用心，讓人感受到像家人一樣的關懷。