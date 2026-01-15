彰榮處金馬迎春揮毫 吸引榮民眷駐足索取

農曆新年將至，為弘揚傳統年節文化，營造溫馨喜慶的新春氛圍，彰化縣榮民服務處特別舉辦「金馬迎春揮毫」活動，特別邀請台灣新生報記者方一成及書法名家張焜庭、黃雅琴老師蒞臨現場揮毫，以筆墨傳遞祝福，為榮民眷屬及洽公民眾送上滿滿的新年好彩頭。

彰榮處邱文俊處長昨（十五）日表示，春聯象徵迎新納福，是農曆春節重要的文化傳承，透過揮毫活動，不僅讓榮民眷提前感受過年的氛圍，昨也藉由藝術文化傳遞祝福與關懷。感謝三位書法老師熱心公益，以精湛書藝為榮民眷書寫專屬的新春祝福，讓傳統文化在關懷服務中持續傳承。

方一成老師表示，書法不僅是一門藝術，更承載著祝福與情感，能夠透過揮毫為榮民眷送上新春祝賀，深具意義，也期盼藉由書法藝術，讓更多人感受到傳統文化的溫度與節慶的喜悅。

活動現場墨香四溢，三位書法老師各自展現深厚書藝功力，運筆行雲流水、剛柔並濟，一幅幅寓意吉祥、祝福滿盈的春聯躍然紙上，吸引眾多榮民眷與民眾駐足欣賞與索取。現場氣氛熱絡而溫馨，讓參與者在欣賞書法藝術之餘，也提前感受到濃厚的年節喜氣與人情味。