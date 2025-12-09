彰榮處頒獎助學金 10名榮民子女獲獎

邱文俊處長勉勵受獎同學勇敢追夢，未來以自身力量回饋社會，讓榮民大愛得以薪火相傳，為國家創造更美好的未來。（記者方一成攝）

榮民榮眷基金會於中彰榮譽國民之家中正堂舉行「一一四學年第一學期清寒榮民子女獎助學金頒贈典禮」，由輔導會嚴主任委員親自主持，現場逾兩百位受獎學生與家長到場，氣氛溫馨。彰化縣榮民服務處此次共有十位清寒榮民子弟獲獎，其中碩士組四位、大學組六位，表現優異，令人倍感欣慰。

嚴主任委員於典禮中勉勵所有受獎學子，在接受資助的同時，能感受社會對清寒榮民子弟的支持與期待，並將這份關懷化作前進的力量，持續努力向學。他期盼青年學子未來能學成返鄉或投入社會服務，延續榮民前輩無私奉獻、回饋國家的精神。

彰化縣榮民服務處邱文俊處長昨（九）日表示，此次獲獎的十位學生皆在生活與求學壓力下展現堅韌與毅力，學業成績表現優秀，令人感佩。邱處長也勉勵受獎同學勇敢追夢，未來以自身力量回饋社會，讓榮民大愛得以薪火相傳，為國家創造更美好的未來。

就讀國立中興大學碩士生劉以晰表示，很感謝榮民榮眷基金會與所有善心團體的支持，讓我在研究所求學的路上能更專心投入，不必再為經濟壓力擔心。未來我也希望能在專業領域有所貢獻，回饋社會，將這份善意傳承下去。

就讀國立高雄師範大學碩士生陳孟汝則說，能夠獲得這份獎助學金，我感到非常榮幸，也非常感謝輔導會及基金會的用心。未來若有能力，我也希望能像榮民前輩們一樣，盡自己的力量去幫助需要的人，把這份溫暖持續傳遞。

典禮中亦播放由基金會製作的微電影《微光、希望》，以真實遺孤故事為主軸，呈現弱勢孩子在社會各界協助下逐步走向光明的歷程，呼籲大眾持續加入支持行列，共同擴大遺孤照顧，傳遞溫暖與盼望。