彰檢下令銷毀25萬顆芬普尼蛋 警方全程押運銷毀作業

▲芬普尼蛋銷毀。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府昨（17）日接獲臺灣彰化地方檢察署函文後，立即啟動跨局處應變機制，動員農業處、動物防疫所、衛生局、環保局及政風處等單位前往涉案業者場區，執行芬普尼雞蛋銷毀作業，並由警方保七總隊也全程押運。全案在檢方指揮下，由檢調會同農政單位同步進行。

彰化縣政府接獲檢方要求立即處理封存蛋品，昨日到場後先行清點退貨蛋品與每日生產封存數量，結果均無差異，並同步採集每日產出雞蛋110顆進行冰存，另對當晚退回蛋品採樣送驗，以釐清污染範圍。

確定封存蛋品無誤後，全程由保七進行押運，運至彰化縣適宜場所處理，由彰化縣政府監督業者完成銷毀作業，此次銷毀品項包含散裝蛋1,210箱、盒裝蛋1,447盒及軟殼蛋77.215公斤，估算總量約25萬顆，全數銷毀管制蛋品。