彰檢抗告成功！ 撞斷員警雙腿毒駕男收押了

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彰檢抗告成功！毒駕撞傷員警施姓嫌犯，經彰化地院更審後、裁定羈押獲准。（圖：李河錫攝）

彰化埔鹽鄉日前發生毒駕、蓄意撞傷2名員警事件；經彰化地檢署偵辦後，將施姓主嫌向彰化地院聲請羈押。不料，承審法官裁定無保請回，引發輿論強烈抨擊。經檢方向臺中高分院提出抗告，院方撤銷原裁定後，發回彰化地院更審後，認為被告有再犯之虞裁定羈押獲准。（李河錫報導）

彰化縣溪湖警分局埔鹽分駐所陳姓所長會同趙姓警員，6月4日前往轄區內搜查毒品人口時，被涉嫌毒駕的施姓男子蓄意開車衝撞倒地，車輛還輾過陳姓所長雙腳、造成嚴重骨折，送醫手術後，還住院療護中。案發後，經警方積極追緝，才將襲警逃逸、毒駕的施姓嫌犯逮捕歸案；經移送彰化地檢署複訊後，向彰化地院聲請預防性羈押；不料，經承審發官審理後，駁回裁定，施姓被告被無保請回，引起各界嘩然，網路撻伐聲浪四起，各界還紛紛前往醫院探視英勇打擊毒駕的陳所長，為他加油、打氣！

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彰檢抗告成功！毒駕撞傷員警施姓嫌犯，被裁定羈押獲准；各界前往慰問受傷所長。（圖：警方提供）

彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁表示，經依法向臺中高分院提出抗告成功，高分院撤銷原裁定，並發回彰化地院，在12日傳喚施姓被告到案、重開羈押庭，訊後以被告有「再犯公共危險之虞、並有羈押必要」為由，裁定准以預防性羈押；對於檢警宣示聯手，持續嚴厲掃蕩毒駕，保障民眾人身及財產安全更具信心。

因毒駕危害社會、交通與人命問題相當嚴重，彰化地檢署檢察長黃智勇，還親率各主任檢察官與彰化縣警局聯手，宣示嚴打毒駕，維護轄內社會及民眾安全，務必讓有屢犯毒駕的不法之徒徹底現形、阻斷任何再犯毒駕危害他人性命的可能性；近半個月來，彰化地檢署聲請「預防性羈押」獲准案已有16件；將持續依據高檢署「毒駕專案」指導方針，運用與警察等各單位建立綿密聯繫網絡，持續嚴打毒駕，維護社會治安、保障人命及財產安全。

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