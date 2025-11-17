彰檢查芬普尼蛋 龍忠蛋行負責人20萬元交保

（中央社記者鄭維真彰化18日電）彰檢調查芬普尼蛋流入台中市龍忠蛋行始末，昨天複訊彰化縣文雅畜牧場3名員工後請回，另赴蛋行搜索帶回林姓負責人，檢察官複訊後認定涉嫌違反食安法等，深夜諭令20萬元交保。

文雅畜牧場雞蛋4日檢出芬普尼超標（殘留容許量標準0.01ppm），彰化縣動物防疫所5日針對畜牧場進行移動管制，彰化縣政府8日因雞蛋及飼料未檢出芬普尼，曾解除移動管制，10日衛生福利部食品藥物管理署要求雞蛋須逐批檢驗才放行。文雅畜牧場於9日出貨給龍忠蛋行，雞蛋檢出芬普尼超標。

廣告 廣告

針對雞蛋芬普尼超標案，彰化地方檢察署9日分案調查，13日由檢察官指揮赴文雅畜牧場等處搜索，將陳姓負責人以被告身分、其妻子以證人身分帶回調查，並全面採集檢體送驗，查扣相關證物與藥品送鑑定，全案朝違反動物用藥品管理法及食品安全衛生管理法等嫌疑偵辦，2人經檢察官複訊後請回。

彰檢為追查雞蛋完整流向、責任歸屬及是否違反移動管制相關規定等，昨天畜牧場3名員工以證人身分被約詢後請回；另外，檢察官昨天也發動第2次搜索行動，前往龍忠蛋行搜索，帶回林姓負責人，經檢察官複訊後，認定其涉嫌違反食安法等，諭令新台幣20萬元交保。（編輯：陳彥鈞）1141118