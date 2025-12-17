彰檢瓦解「槍毒合流」製毒工廠截斷彩虹菸源頭 獲行政院卓榮泰院長親予表揚

檢察官邱呂凱（左）接受頒獎表揚。（彰檢提供）

彰化地檢署檢察官邱呂凱指揮警方破獲以葉姓通緝犯為首的組織型彩虹菸製毒工廠，不僅搗破兩處製毒據點，更一舉查獲槍械，阻斷槍毒合流，偵辦成效卓著，經臺灣高等檢察署列為「114年第13波安居緝毒專案」展演案件，本月2日檢察長謝名冠率同檢察官邱呂凱，參加法務部調查局成果發布會，行政院卓榮泰院長親予表揚，11日獲行政院祕書長張惇涵頒發獎狀，肯定打擊犯罪的決心與成果。

查獲現場。（彰檢提供）

被查扣的彩虹菸。（彰檢提供）

檢警查獲製菸工廠。（彰檢提供）

經查，該案葉姓被告夥同胡姓被告等人籌組製毒集團，分別承租彰縣伸港鄉及鹿港鎮兩處民宅， 作為原料調配與捲菸加工之祕密據點，並制定「員工守則」以企業化模式管理，大量製造含有第三級毒品「α 吡咯烷基苯異己酮」之彩虹菸牟取暴利。專案小組在於今年10月21日先攻堅鹿港加工廠，查獲胡姓被告等4 人；邱檢察官依據現場事證，即時指揮警方針對上游伸港鄉據點實施逕行搜索，當場逮獲葉姓主嫌，將該集團一網打盡。

現場並扣得彩虹菸成品1161支、α吡咯烷基苯異己酮（純質淨重443.27公克）、手槍1枝、子彈5顆及大量製毒原物料。全案於今年11月24日偵查終結，對7名被告提起公訴，成功瓦解該不法集團。

彰檢指出，彩虹菸等新興毒品常以外觀新奇誘惑青少年，且毒品犯罪常伴隨槍械暴力，嚴重危害社會治安與國人健康。這次檢警通力合作，不僅向上溯源拔除製毒工廠，更即時攔阻大量毒品流入市面及防止槍械危害。

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

