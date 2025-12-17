彰檢破獲槍毒合流彩虹菸工廠 起訴7人

（中央社記者鄭維真彰化17日電）彰化地檢署今天宣布瓦解「槍毒合流」製毒工廠，查出葉姓男子利用民宅作為彩虹菸製毒工廠並暗藏槍枝，還制定員工守則企業化管理，依違反毒品危害防制條例起訴葉男等7人。

根據彰化地方檢察署起訴書，53歲葉姓主嫌因竊占案件遭通緝而缺錢花用，今年9月底與胡姓男子約定以每月新台幣6萬元為報酬，要胡男受其指揮並招攬人員加入製毒組織，完成1包彩虹菸的人員可拿到100元報酬，平均每日可得2000至4000元。

廣告 廣告

彰檢發布新聞稿表示，葉姓主嫌夥同胡男等人籌組製毒集團，分別承租彰化縣伸港鄉及鹿港鎮2處民宅，作為原料調配與捲菸加工據點，並制定員工守則以企業化模式管理，製造含有第三級毒品α-吡咯烷基苯異己酮的彩虹菸賺取暴利。

專案小組10月21日見時機成熟，攻堅鹿港據點，查獲胡姓男子等人，檢察官依據現場事證，指揮警方逕行搜索上游伸港鄉據點，當場逮獲葉姓主嫌，將該集團一網打盡，並查扣彩虹菸成品1161支、α-吡咯烷基苯異己酮純質淨重443.27公克、手槍1枝、子彈5顆及大量製毒原物料。

檢方告訴中央社記者，製毒設備捲菸器體積小、移動性高，容易藏匿，向來不易查獲，此次專案小組在製毒據點成功查獲。全案於11月24日偵查終結，對7名被告提起公訴，成功瓦解該不法集團，更一舉查獲槍械，阻斷槍毒合流。

彰檢表示，此案偵辦成效卓著，台灣高等檢察署列為114年第13波安居緝毒專案重大指標案件，檢察官獲行政院長卓榮泰頒獎嘉勉，肯定彰檢打擊犯罪決心與成果。

檢方說，彩虹菸等新興毒品常以外觀新奇誘惑青少年，且毒品犯罪常伴隨槍械暴力，嚴重危害社會治安與國人健康，此次向上溯源拔除製毒工廠，更攔阻大量毒品流入市面及防止槍械危害，將持續對毒品犯罪採零容忍態度，全力維護社會安全。（編輯：蕭博文）1141217