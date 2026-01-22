彰消補助燃氣熱水器最高1.2萬元

一一四年十二月十一日國立聯合大學五名學生於校外租屋處，疑因燃氣熱水器通風不良，發生一氧化碳中毒事故，所幸經及時發現送醫後均無生命危險；另於同年二月鹿港某社區亦曾發生一氧化碳中毒案件，造成三人受傷，幸即時送醫並無大礙。上述案例顯示，一氧化碳中毒往往發生於日常生活中，呼籲民眾切勿心存僥倖，應及早檢視家中燃氣熱水器設備，善用政府補助改善居住環境安全，共同守護家人及自身生命安全。

為提升民眾居家用氣安全，降低一氧化碳中毒風險，彰化縣消防局持續向縣民宣導正確使用燃氣熱水器的重要性，並提供實質補助，鼓勵民眾主動改善不安全環境，自一一五年一月一日起，凡經消防局評估有燃氣熱水器遷移或更換需求者，低收入戶最高可補助新臺幣一萬二千元，一般戶（含中低收入戶）亦可獲最高三千元補助，期望透過補助措施，減輕民眾負擔。

彰化縣消防局昨（二十二）日也提醒民眾務必遵守「五要」原則，確保熱水器使用安全：一、要保持環境通風：避免陽臺違規加裝門窗或晾曬大量衣物導致空氣不流通。二、要有安全認證：選購貼有CNS國家標準及TGAS台灣瓦斯器具安全標誌的合格熱水器。三、要選擇正確型式：室內應使用強制排氣式熱水器，屋外式熱水器則應設置於室外空曠處。四、要注意安全安裝：請具有專業執照人員及熱水器承裝業依規定施作。五、要注意平時的檢修：定期檢查燃氣熱水器及排氣管線是否老化、鬆脫或堵塞。