彰濱光電浮板附近驚見浮屍 家屬悲慟認屍

彰濱外海有無名男屍。（示意圖／東森新聞）





彰化縣鹿港鎮彰濱崙尾東地區外海昨（23日）上午傳出浮屍案件，警方於8時許接獲報案，指稱海面上發現一具遺體。

警方指出，有民眾發現疑似有遺體，於是通報警方處理，遺體被發現的位置位於彰濱崙尾東地區外海面，海上光電板浮板附近，隨後通報海巡人員協助搜救，並進行海上作業，最終於昨日上午11時56分將大體打撈上岸。

初步檢視，大體為一名男性，身高約160公分，身穿紫色外套（正面右側印有黃色「AG」字樣）及藍色牛仔褲，外觀未發現明顯外傷。大體目前已暫置於鹿港第五公墓殯儀館，警方連絡男子家屬，家人趕赴現場悲痛認屍，警方初步鑑識，遺體沒有外傷跟掙扎痕跡，將報請進行刑事相驗，以釐清落海原因。

