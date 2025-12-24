彰濱光電浮板附近驚見浮屍 死因待檢警釐清

（中央社記者鄭維真彰化24日電）彰濱崙尾東地區海上光電板浮板附近昨天被發現1具浮屍，經比對確認身分為50餘歲、設籍彰化縣福興鄉男子，家屬獲悉到場指認，初步未提出異議，詳細死因待檢警調查。

有民眾昨天上午在彰濱崙尾東地區海上光電板浮板附近發現1具浮屍，立即報案，經打撈上岸後，由彰化縣警察局鹿港分局員警進行後續處置。死者為男性，穿著印有黃色英文字樣的紫色外套及藍色牛仔褲，未攜帶可供辨識身分證件。

警方今天表示，經採集死者指紋比對身分，已於昨晚聯繫上家屬，至於死因及落海原因，將由檢警進一步調查釐清。（編輯：張銘坤）1141224