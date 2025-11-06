彰濱外海太陽能光電板傳火警 搶救2小時撲滅無人傷亡

彰濱外海「太陽能光電板」區發生火警，警民合力搶救2小時撲滅，無人傷亡。（圖：民眾提供）

位在彰化鹿港鎮外海的彰濱工業區「崙尾區」，架設在「海埔新生地」的大面積「太陽能光電板」，在今天（6日）一早發生火警；縣府消防局表示，根據民眾通報指稱，從台61線「西濱快速公路」175公里附近，就可以遠眺疑似在潮間帶的「太陽能板」區正在冒煙燃燒，據報後立即調派多部消防、化學、救災車輛以及消防人員趕往搶救，火勢雖不大、延燒面積卻廣闊，會同業者一併搶救下，約在一小時內控制火勢，殘火則延燒近2個小時才被撲滅，所幸沒有造成人員傷亡。

經消防救災人員依照現場人員描述後初步研判，這起火警是先從太陽能光電板輸送電力的電纜線開始冒煙所引起，並波及到光電板，在風勢助長下迅速延燒；至於火警發生真正原因，則有待縣府火調課進一步調查釐清後，再行究責！

彰濱外海發生「太陽光能電板」火警，警民合力搶救後撲滅火勢，幸無人傷亡，縣府忙防範二次公害。（圖：民眾提供）

因火警發生地點緊鄰彰濱海域，大批電纜線與太陽能光電板起火燃燒後，外界憂心是否會釋出對生態與人體有害物質？縣府環保局表示，將派員前往了解與監測，並要求業者做好防範二次公害的措施，否則將研議依法開罰。（李河錫報導）