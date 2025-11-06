彰濱崙尾區海上太陽能板冒煙 無人傷亡

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰濱產業園區崙尾區今天(6日)傳出海上太陽能板冒煙，現場無人傷亡，消防局派出車輛4輛、消防人員8人到場搶救，由於現場管制無法進入，在人員連絡廠商到場，後續交業者自行處理。

第三消防大隊表示，這起意外發生在今天上午6時32分，有民眾報案在台61線175公里處，看到底下的太陽能板冒出黑煙，救災區在7時13分抵達現場，現場有冒煙，但沒有明火，人員未受波及，等到業者與台電人員都到場後，確認無擴大情形，現場就交給業者進行後續處理。

據了解，今天冒煙的海上太陽能板為小區域範圍，不排除與線路短路有關，但真正原因仍待進一步的調查。

