彰濱工業區光電案場起火又是老鼠惹的禍？ 聯合再生與經濟部給出答案
彰濱工業區崙尾東04區水面型太陽能發電案場，於今（6）日上午約6點30分時冒出黑煙，一度誤傳是太陽光電板起火。據《聯合報》報導，「現場工作人員表示，不是太陽光電板起火，而是輸送的電纜短路起火，工作人員最近發現附近有很多老鼠出沒，懷疑是老鼠啃咬造成，原因仍待進一步調查。」由於潮間帶內海環境，一般不應該會有老鼠出沒，「老鼠說」一出，立刻被PTT網民酸爆。
據了解，此水面型太陽能案場係由聯合再生能源（以下簡稱聯合再生）與台灣和暄綠能（HEXA Renewables）共同投資，在了解實際的狀況之後，聯合再生表示，該案場曾發生小範圍的電纜燃燒事件，現場工作人員第一時間發現後，立即自行撲滅火源，並同時依規處理並通報消防與相關單位，事件於1小時內受到完整控制。本次事件受損範圍極小，無人員傷亡，目前對案場整體運作及周邊環境並未造成影響。
聯合再生進一步表示，本事件初步研判為電纜區域短路造成，產生電纜線路局部燃燒，受損範圍約為30公尺長度。為確保安全，事故發生後現場已立即啟動保護程序，並針對約10MW區段進行預防性斷電，且在確認現場火勢獲得控制後，已展開安全檢測與損壞復原作業，並將電纜回收與廢棄物集中處理，委由專業機構依規辦理。
次外，針對網路謠傳之光電模組燃燒，以及特定媒體指出「水面光電案場火災恐對鄰近海域產生污染源或毒物殘留疑慮」，聯合再生亦特別指出，光電模組包含內部太陽能電池（光電晶片）之主要材質為鋁框與玻璃，不含任何液體、亦不具可燃性。本次燃燒僅限於外部連接之電纜線材絕緣層，未波及周邊社區與水域，經查驗現場未產生污染物外洩。此外，火勢範圍侷限於案場內部浮台區域，經消防及環保單位現場勘查確認後並無異常。
聯合再生強調，公司對於太陽能案場維運皆有完整的災害防治計畫，對應突發狀況，公司將全面配合消防、工業區管理局及相關主管機關進行調查，並同步加強防治措施、線路巡檢及防火安全機制，以確保後續營運安全與環境保護，持續落實再生能源安全管理與設備穩定運作，守護產業和環境的永續發展。
另一方面，由於事情發生後，彰濱服務中心接獲疑似災害通報，故經濟部對彰濱崙尾區海上太陽光電設備異常事故也有所掌握。
經濟部表示，經查為太陽能電線線路破損導致短路，造成現場浮桶燃燒冒煙。本案於彰濱工業區設置，裝置容量約98MW，影響發電情形約10MW，業者依規定進行電業事故通報。另依今年9月新規定，超過20MW之光電案場須提送災防計畫，本案業者已依規定提送。能源署將儘速完成審查，並針對本次發生的火災事故，特別要求業者強化防護作為，以杜絕再次發生的機會。此外，後續園管局服務中心將邀集光電業者召開緊急應變事故研討會議。
