彰濱工業區海上光電場火警 經部要求業者強化防護作為

海上太陽能板冒出火光，工作人員拿滅火器準備撲滅火勢，彰化縣鹿港鎮彰濱工業區崙尾區海堤附近一處海上光電場6日清晨發生火警，並且冒出黑煙，消防局獲報到場時，已經由光電業者使用滅火器撲滅，無人員傷亡。

鹿港消防分隊小隊長林建成說，「到達現場的時候，它已經沒有火勢了，剩下一點點煙，現場他們光電業者已經使用滅火器，已經有把火勢熄滅掉，剩下一點點餘燼這樣子。」

聯合再生能源公司公關處長陳怡真表示，「受損範圍蠻小的，也沒有人傷亡，它主要就是外部連接的電纜線材絕緣層的部分而已，沒有波及到社區、水域，其實完全都沒有，它就是外圍的電纜。」

業者說是輸送電纜短路起火，並非是太陽能光電板模組，當下已對該區域斷電。

經濟部則強調，該案場裝置容量約98MW，影響發電約10MW，業者已進行電業事故通報，將要求業者強化防護作為。

消防署表示，此為台灣第一起海上光電火警事故，由於業者第一時間斷電，加上範圍小、附近並沒有易燃物，因此滅火較為容易。

消防署救災救護組科長吳俊瑩指出，「這個部分一定要斷電，斷電完之後，大概就會把那個地方、那一個面板燒完，應該就不會再繼續延燒下去，除非是沒有斷電，因為它串聯在一起，沒有斷電才會一個一個燒過去。」

彰化縣環境保護聯盟理事長洪新䒴說，「他要撲滅它，勢必就是用乾粉，乾粉裡面含有很多其他的物質，這些物質影響到我們整個濕地的污染。」

環團表示，其實5日晚間這處海上光電場就有火光，業者使用乾粉滅火器撲滅，擔憂化學物質會影響濕地生態。業者則回應，濕地離案場還有一段距離，並不會對環境產生影響。