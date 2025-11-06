彰濱工業區海上光電板起火 廠商派員噴乾粉滅火

早上6點多彰化彰濱工業區一處海上光電板突然起火燃燒，濃煙不斷升空。（圖／東森新聞）





早上6點多彰化彰濱工業區一處海上光電板突然起火燃燒，濃煙不斷升空，不少民眾在快速道路上都目擊起火瞬間，廠商緊急派員噴乾粉滅火，當時消防隊獲報前往搶救，但工業區管制無法進入，幸好廠區立刻通知廠商來救援，火勢很快就撲滅，雖然沒有延燒之虞，不過環境保護聯盟跳出來說，近期光電板自燃情況不斷發生，相當單位應該要特別重視這個問題。

開車行駛快速道路，遠遠就看到一團濃煙不斷竄燒，底下的海上光電板已經燒起來，熊熊火光，駕駛全都拍下畫面。

在彰化彰濱工業區崙海段一整片的海上光電板，突然有一塊突然起火燃燒，工業區請廠商派員拿滅火器來將火勢撲滅。（圖／東森新聞）

光電公司人員：「線路短路，線路可能有摩擦有短路，現在正在調查原因。」

早上6點，在彰化彰濱工業區崙海段一整片的海上光電板，突然有一塊突然起火燃燒，民眾見狀紛紛報案，消防隊出動四輛車前往搶救，但因為工業區管制無法進入，只能靠廠區派人緊急滅火。

民眾：「喔開始用了開始來打，滅火了自行滅火。」

工業區請廠商派員拿滅火器來將火勢撲滅，但因為一度燒得很大，擔心有延燒的疑慮，人員持續檢查殘火。

民眾：「又在噴了，所以說它的燃點可能不只一個點，（電訪框：彰化縣環境保護聯盟理事長洪新有）。」

彰化縣環境保護聯盟理事長洪新有：「在我們附近，我知道已經第三個第四個案子已經有在自燃了，有的在屋頂上也自燃，其實我是認為這個相當危險，這個東西未來潛在的因素太大太大，希望有關單位能夠好好重視一下。」

這是由能源公司在彰濱工業區打造的海上型綠能專區，占地170公頃，2023年10月正式併網發電，一年發電超過兩億度電，不過疑似發生線路短路，前一晚就有民眾目擊起火，但因為漲潮後短暫熄滅，一早又再度復燃，燒到火勢濃煙都相當大，引發環團抗議。

彰化縣環境保護聯盟理事長洪新有：「他要撲滅它，勢必就是要用乾粉，乾粉裡面含有很多其他的物質，這些物質影響到我們濕地的汙染。」

由於這些光電板架設在海平面上，只要一發生起火，救災不易，只能先以人員簡易滅火，但如果光電板延燒，加上沿海風勢助長，火勢恐怕難以小覷，也令環保團體擔憂，要滅火不容易，更有可能影響環境生態，連續自燃並非偶然，而是警示大家更該好好重視這個問題。

