彰濱工業區驚見浮屍！遺體卡在光電板上…太陽能業者嚇壞報警

記者吳泊萱／彰化報導

彰濱工業區外海驚見浮屍，死者遺體卡在光電板上。（圖／翻攝畫面）

彰化縣鹿港鎮彰濱工業區外海驚見浮屍，當地太陽能業者前往檢查海上的太陽能板時，發現一具男性浮屍卡在光電板上，立刻報警處理。警消及海巡隊獲報後立即派員到場將遺體打撈上岸，經鑑識比對，初步確認死者為一名50歲男性，後續已通知家屬前往殯儀館認屍，確切死因有待司法相驗釐清。

彰濱工業區外海驚見浮屍，警消會同海巡隊進行救援。（圖／翻攝畫面）

彰化縣消防局於23日上午9時37分許，接獲太陽能業者報案，稱有一具男性浮屍卡在外海的光電板上，立即派遣人車趕赴現場救援，並通報海巡署協助，進行打撈作業。

由於警消到場時，男子已明顯死亡，最終於上午11時56分，順利將遺體打撈上岸。由於死者身上並未攜帶任何證件，最終警方透過鑑識比對，初步確認死者是50歲男性，後續已連絡上家屬。由於死者身上無明顯外傷，確切死因及落水原因仍有待後續相驗釐清。

