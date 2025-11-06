彰濱海上光電板短路釀火警 影響發電約10MW

彰化縣彰濱工業區崙尾區附近的海上太陽能板今天(6日)上午發生火警。經濟部午間說明，起火主因是太陽能電線線路破損導致短路，現場浮桶燃燒冒煙，火勢已於8時56分撲滅，無人員傷亡，影響發電約10MＷ。

經濟部指出，上午6時31分有少數光電板發生設備異常，彰濱服務中心接獲疑似災害通報，並於「崙尾東光電廠災害應變群組」通知廠商啟動災害應變，經查為太陽能電線線路破損導致短路，現場浮桶燃燒冒煙，事故場域已斷電、獨立隔離，且火勢已於8時56分撲滅，無人員傷亡，後續園管局服務中心將邀集光電業者召開緊急應變事故研討會議。

經濟部表示，此案於彰濱工業區設置，裝置容量約98MW，事故影響發電情形約10MW，業者依規定進行電業事故通報。另外，依今年9月新規定，超過20MW的光電案場須提送災防計畫，本案業者已依規定提送，能源署將儘速完成審查，並針對本次發生的火災事故特別要求業者強化防護作為，避免再次發生。