彰濱海上光電板「2小時內2條人命」！身分全曝光

彰濱工業區最近不太平靜，昨（23日）上午在海上光電板附近，2小時內就被發現有2具浮屍，嚇壞發現的民眾，警消獲報迅速趕來處理，死者門的身分也相繼曝光。

據警方調查，第一樁發生在昨天上午8點左右，地點在辰亞能源科技股份有限公司（彰濱廠）東南方處海上光電板浮板附近，彰濱崙尾東地區外海面，獲報後立即派遺轄區警力及偵查隊鑑識人員前往處理並通報海巡人員，該具男性遺體也在上午11點56分打撈上岸，特徵方面其身高約160公分，上衣穿紫色外套，在外套正面右邊印有AG英文黃色字樣、藍色牛仔褲，遺體已暫厝鹿港第五公墓殯儀館。

不過1個多小時後，上午9點37分彰濱又出現一具浮屍，地點在鹿港鎮崙安路28號旁的海面上，死者漂浮在光電板旁邊，業者前往例行檢查光電板時發現，警消趕來檢傷確認已經明顯死亡，當下與海巡署人員共同協力將溺者裝入屍袋，以長背板固定後由和美71吊掛上岸，後續交由員警處理身分查證事宜。

