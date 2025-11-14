彰濱秀傳糖友回娘家經驗分享

彰濱秀傳醫院在世界糖尿病日邀請糖友回娘家共度這個特別的日子。（記者方一成攝）

▲彰濱秀傳醫院在世界糖尿病日邀請糖友回娘家共度這個特別的日子。（記者方一成攝）

十一月十四日是世界糖尿病日，也是胰島素發明人班廷醫師一三四歲的冥誕。班廷醫師在一○四年研發出人類史上第一個糖尿病藥物胰島素，這一百多年來，救人無數，當時也獲得諾貝爾獎，世界糖尿病聯盟為表彰這個偉大的發明，把班廷醫師的生日訂為世界糖尿病日。

彰濱秀傳醫院在昨（十四）日-世界糖尿病日邀請糖友回娘家共度這個特別的日子。回顧近四年來，已有一三○多位糖友從胰島素大學畢業，不需再使用胰島素治療，有五十三位從糖尿病研究所畢業，不再使用藥物治療。糖友們齊聚一堂，宣導正確的糖尿病觀念，鼓勵大家積極面對醫療，早期治療、早日恢復健康。

彰濱秀傳班廷俱樂部蕭立偉主任表示，糖尿病，這個常被稱為「甜蜜殺手」的慢性疾病，正以驚人的速度蔓延。根據國際糖尿病聯盟的數據，台灣每十人中就有一人患有糖尿病，且有數百萬人處於罹病高風險而不自知。其所引起的心血管疾病、中風、腎衰竭、失明與截肢等併發症，嚴重威脅個人生活品質與社會醫療資源。腎臟病佔健保支出的第一名，糖尿病佔第二名，但是走入慢性病的第一主因是糖尿病，所以糖尿病才是健保支出的隱形冠軍。

彰濱秀傳醫院院長黃信彰表示，班廷糖尿病俱樂部在醫院的三樓門診區，就是糖尿病治療中心，當初規劃是黃明和總裁的睿智發想，由於醫院位於偏鄉，就醫民眾有許多為高齡長者，而這些長者常因多重慢性病，需要多科就診，在不同門診區移動，樓上樓下就診檢查，是一個辛苦心累的大工程。所以在醫院落成時，就規劃成立「班廷俱樂部」，把糖尿病相關併發症的治療科全部集中在一個門診區，讓這些高齡長者不需要樓上樓下移動，造福看診的長者跟家屬，讓他們有絕佳的就醫體驗。

蕭立偉主任表示，經由班廷俱樂部的整合醫療，成效相當卓著，每年都有數十位糖友可以好到停止藥物。去年就有四十四位病友可以治療良好達到停止胰島素施打，有十六位可以停止口服藥治療，稱之為糖尿病緩解。蕭主任表示，彰濱秀傳醫院照顧的區域，估計是全台最多超高血糖個案的地區，過去三年，每年會有超過十位血糖超過一千就醫的病人，在其他地區，這麼嚴重的高血糖都只是零星個案。原因在於民眾常常因為莫名的畏懼就醫，害怕藥物副作用，而且彼此以訛傳訛，往往就延誤就醫，甚至一來就是病危。