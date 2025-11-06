彰濱秀傳首創矯正機關遠距醫療 西部首家啟動通訊診療

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰濱秀傳紀念醫院依據修正後《通訊診察治療辦法》，正式啟動矯正機關遠距醫療服務，成為台灣西部首家設立矯正機關通訊診療門診的醫院，初期服務對象涵蓋彰化監獄、彰化看守所收容人及勵志中學學生，科別包括皮膚科與精神科，提供更安全、便捷且具人道關懷的醫療服務。

為提升矯正機關就醫便利性，彰濱秀傳紀念醫院率先啟用遠距診療平台，讓收容人能安全、即時獲得專業醫療照護。（彰濱秀傳提供）

為響應衛生福利部推動遠距醫療政策、提升民眾就醫便利性，彰濱秀傳紀念醫院率先導入矯正機關遠距醫療服務，開創西部首例通訊診療模式。院方表示，此舉象徵醫療科技與公共衛生照護的結合邁入新里程，也為矯正機關收容人帶來更即時、專業的醫療照護。

目前，遠距診療服務對象包括彰化監獄、彰化看守所收容人及勵志中學學生。初期開設科別為皮膚科與精神科，因這兩個科別在矯正機關內需求量大且具有持續性照護特性。透過遠距醫療平台，能有效解決過去外出就醫所面臨的人力調度困難與安全風險，確保收容人獲得即時且適切的醫療服務。

中央健康保險署中區業務組劉上惠副組長率領賴大年專門委員等人，到彰濱秀傳紀念醫院進行實地視察。劉副組長對醫院落實遠距醫療政策、完善矯正機關健康照護機制的努力表示肯定。

視察過程中，彰化監獄科長陳培智、勵志中學秘書何明哲與主任洪汝仰、彰化看守所護理師許雅玲皆透過視訊參與，見證通訊診療的實際運作。院方由遠距照護中心主任陳家慶主持簡報，皮膚科黃星瑋醫師進行診療示範，展示即時互動、資料傳輸及臨床判斷的高效可行性。

彰濱秀傳院長黃信彰今（6）日指出，通訊診療的推動不僅代表科技應用的進步，也是落實「醫療平權」的具體實踐。過去矯正機關外出就醫需動員多名警衛及醫護人員，不僅增加行政與安全負擔，也可能造成病患治療延宕。

黃信彰表示，此次導入矯正機關遠距診療，未來將持續與矯正機關及健保署合作，逐步擴充科別與服務範圍，包括慢性病追蹤、心理諮商及衛教宣導等，打造兼具效率與人道精神的醫療環境。