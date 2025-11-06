彰濱秀傳首推台灣西部矯正機關通訊診療門診

彰濱秀傳紀念醫院通訊診療服務的對象包括彰化監獄、彰化看守所之收容人及勵志中學學生，初期開設科別為皮膚科與精神科。（記者方一成攝）

▲彰濱秀傳紀念醫院通訊診療服務的對象包括彰化監獄、彰化看守所之收容人及勵志中學學生，初期開設科別為皮膚科與精神科。（記者方一成攝）

為響應衛生福利部推動遠距醫療與提升民眾就醫便利性的政策，彰濱秀傳紀念醫院率先依據修正後的《通訊診察治療辦法》，正式啟動矯正機關遠距醫療服務，成為台灣西部首家設立矯正機關通訊診療門診的醫療院所。此創舉象徵醫療科技與公共衛生照護的結合邁入新里程，為矯正機關收容人帶來更便捷、安全且具人道關懷的醫療服務。

目前彰濱秀傳紀念醫院通訊診療服務的對象包括彰化監獄、彰化看守所之收容人及勵志中學學生，初期開設科別為皮膚科與精神科。這兩類科別為矯正機關內需求量較高且具持續性照護特性的醫療項目，透過遠距診療平台，能有效解決以往外出就醫所面臨的人力調度困難與安全風險，同時確保收容人能獲得及時且適切的醫療服務。

日前中央健康保險署中區業務組劉上惠副組長率領賴大年專門委員及多位同仁蒞臨彰濱秀傳紀念醫院進行實地視察。劉副組長對醫院積極落實遠距醫療政策、完善矯正機關健康照護機制的努力，表達高度肯定。

視察當日，彰化監獄陳培智科長、勵志中學何明哲秘書與洪汝仰主任、彰化看守所許雅玲護理師亦透過視訊共同參與，見證通訊診療實際運作過程。院方由遠距照護中心陳家慶主任主持簡報，並由皮膚科黃星瑋醫師示範診療測試，展現即時互動、資料傳輸及臨床判斷的高效可行性。

彰濱秀傳紀念醫院黃信彰院長今（六）日表示，通訊診療的推動不僅是科技應用的進步，更是落實「醫療平權」的具體實踐。過去矯正機關外出就醫常需動員多名警衛及醫護人員，不僅增加行政與安全負擔，也使病患治療延宕。如今透過遠距醫療，醫師能即時提供專業診斷與健康管理，讓收容人獲得連續性的照護與心理支持，同時維持機關安全與醫療品質。

黃信彰院長表示，秀傳醫療體系長期深耕社區健康與公共衛生領域，此次導入矯正機關遠距診療，是以人本關懷為核心、結合數位科技的創新實踐。未來將持續與矯正機關及健保署合作，逐步擴充科別與服務範圍，包含慢性病追蹤、心理諮商及衛教宣導等，打造兼具效率與人道精神的醫療環境。