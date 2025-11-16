彰濱6年3起水面光電設施火警 經濟部：要求案場落實防災

【記者鮮明／彰化報導】聯合再生能源公司在彰化縣彰濱工業區崙尾區海堤設置的海上太陽能板，日前發生火警冒出濃濃黑煙，雖火勢迅速撲滅，但光電板安全性引發討論。經濟部表示，彰濱近6年來共發生3起水面型光電設施火警，已要求裝置容量達20MW以上之太陽光電案場業者提報災防計畫，加強自身防救災能力。

位於彰化縣鹿港鎮彰濱工業區崙尾區海堤的海上太陽能板，是在本月6日發生火警，從現場照片可見光電板冒出火光及濃濃黑煙。彰化縣消防局接獲報案到達現場，由廠商工作人員以滅火器撲滅火勢。廠商人員懷疑是老鼠啃咬造成；消防局則統計，彰濱3年來已發生9件太陽能光電板火災，原因仍待進一步調查。

廣告 廣告

經濟部表示，經統計2019年1月1日起至2025年11月6日止，彰濱產業園區火警事故計有3 起為水面型光電設施火警（佔整體火警事故7.5%），均於第一時間內撲滅火勢，損害輕微。在地產業園區服務中心均依循產業園區工安通報及區域聯防組織等機制，協助防救災作業，於接獲火災事故消息後，即進行通報並掌握現場資訊，協助提供消防單位案場相關資訊及災害防救資源，積極落實安全管理。

針對11月6日上午彰濱工業區崙尾東04案場發生電纜短路燃燒，事故場域已於第一時間已有先進行斷電隔離，並已迅速撲滅，無人員傷亡。本部已要求業者強化防護作為，包含電纜外增加蛇管及落實巡檢電纜狀態，降低再次發生之可能性。並要求光電業者提送災害防救業務計畫、加入產業園區區域聯防組織等方式，務求迅速掌握災害現場資訊、強化自身防救災能力，俾利配合消防單位救災作業。

為強化水面型太陽光電案場消防安全，彰濱產業園區服務中心已於11月10日邀集能源署、彰化縣消防局及聯合再生工程公司召開會議，要求光電業者加強及檢討相關巡檢措施及預防機制，並精進緊急應變制度等作為。

經濟部說，本部對於裝置容量達20MW以上之太陽光電案場已請業者提報災防計畫，而本案之業者業已提送，有鑑火災造成疑慮議題，本部能源署將持續督促業者完善災防計畫。

經濟部產業園區管理局已要求光電業者加強救防災計劃。經濟部提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家爆料｜新竹沒法治？議員詐領助理費遭判刑解職 女兒厚臉皮幫父審查預算

「台灣有事」出動自衛隊？中國怒召日本大使 美國務院說話了

獨家｜安歆澐被老公打到「整張臉爆血管」 恐懼到吃藥才能睡

