彰縣二林鎮長選舉 3人競逐

民進黨籍鎮代表吳聰明已完成黨內登記，將代表綠營參選二林鎮長。（葉靜美攝）

彰化縣無黨籍二林鎮長蔡詩傑兩任將屆滿，未來規畫從事農業相關工作，鎮長一職，目前已有3人選浮現，包括最早掛上宣傳看板的無黨籍前鎮代會主席許杰霖、國民黨籍4連霸議員陳一惇表態參選，現任民進黨籍鎮民代表吳聰明也已完成黨內登記，3人背後各有支持者，將形成「三腳督」態勢。

陳一惇除在活動場合表達參選鎮長意願，日前更在個人臉書上宣布正式投入下屆二林鎮長選舉，他表示，在從政前，有在餐廳端過盤子、在工地工作過、也當過加油員、司機、業務及在夜市擺攤等經驗，能更了解基層的需求，他認為二林未來應加強基礎建設及強化對鎮內長輩、兒童的照顧，強調要為二林爭取更多的福利與建設。

許杰霖曾任二林鎮代會主席，妻子洪敏綺是現任鎮代，也是上屆鎮代會主席，地方實力深厚。他表示，自己在二林生長，數年前從基層代表服務至今，建設家鄉初衷長存，也知悉鄉親心聲，要為鄉親謀利。

吳聰明已在16日前往民進黨彰化縣黨部完成參選二林鎮長登記作業，在綠營僅1人登記下，篤定將代表綠營參選。吳聰明表示，二林是很好的地方，卻因缺乏大型建設，而無法吸引人潮，他未來要將二林打造成不一樣的二林。面對陳、許的競爭，他指出，綠營已有立委陳素月選縣長，在母雞帶小雞下，有信心打贏選戰。

蔡詩傑曾任二林鎮農會總幹事，年底卸任鎮長後，計畫回歸本業，從事農業相關工作，其子蔡禮謙則有意投入議員選舉。