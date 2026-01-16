彰縣介壽公設民營托嬰中心啟用

前瞻基礎建設-少子化友善育兒空間建設，彰化縣介壽公設民營托嬰中心、彰化育兒親子館於昨（十六）日上午在彰化縣長照二‧○多功能服務中心暨社福大樓二樓及六樓啟用，由彰化縣長王惠美與現場貴賓共同揭牌，將提供在地鄉親更平價、便利的友善育兒環境，減輕本縣家長養兒育女的各種負擔，讓民眾「樂婚、願生、能養」，打造彰化成為幸福宜居的好所在。

王縣長表示，這棟大樓部分工程已在收尾，但考量到在地鄉親對托嬰中心與親子館的需求非常迫切，因此優先啟用這兩項設施，這是彰化縣第十間公設民營托嬰中心，也是第十間育兒親子館。全縣目前已規劃三十七間托嬰中心及二十間親子館，此次工程獲得中央補助五○九萬四八一六元，縣府自籌二二六三萬七一 三九元，總經費達二七七三萬一九五五元。二樓托嬰中心可收托六十位未滿二歲的嬰幼兒，每月托育費僅需七○○○元，有效減輕家長負擔；六樓則是專為六歲以下孩童設計的親子館，現場不僅有專業保育員指導，也是提供家長交流育兒的空間，歡迎親子同樂，蒞臨體驗優質的托育服務。

王縣長表示，縣府今年推動「友善育兒行動三‧○」新制，從懷孕到育兒提供全方位支持，首先是「好孕卡」，提供十四次產檢補助、每次五○○元的乘車補助，最高補助七○○○元；「生育津貼」也全面加碼，首胎補助三萬元、二胎五萬元以及三胎以上八萬元；一至三歲嬰幼兒還有「童萌卡」，可購買嬰幼兒必需品，未來也計畫納入早期療育院所補助。縣府將持續打造友善環境，陪伴大家安心迎接新生命，讓彰化年輕人都能樂婚、敢生、開心育兒。

彰化縣社會處表示，彰化育兒親子館，提供免費親職資源及活動空間給育有六歲以下幼兒之家庭，未來將由兼具幼保及社工專業之財團法人亞洲大學進駐，為在地鄉親提供優質的托育服務。