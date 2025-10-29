彰縣全面啟動校園食安防護

縣長王惠美等人前往泰和國小訪視學校午餐，關心食材來源、備餐管理與防疫措施。（記者方一成攝）

▲縣長王惠美等人前往泰和國小訪視學校午餐，關心食材來源、備餐管理與防疫措施。（記者方一成攝）

縣長王惠美昨（二十九）日前往彰化市泰和國小訪視學校午餐，關心食材來源、備餐管理與防疫措施。縣府已全面啟動校園午餐食安防護機制，秉持「防疫優先、營養不減」原則，確保每份午餐都「營養、安全、安心」。

王縣長表示，視察學校中央廚房，關心孩子的食物營養。近期受非洲豬瘟影響，宣布十五天禁宰禁運政策，致餐食安排大受影響。基此，縣府積極落實四項食安防護措施，一、落實食材把關，所有學校豬肉食材均須檢附國產可溯源證明，如CAS等，同時也會檢測萊克多巴胺，必要時修改菜單，使用雞肉、魚肉或豆製品替代，確保來源清楚、品質可靠；二、強化營養審查，各校與廠商溝通調整菜單，由縣府營養師團隊審查確認，兼顧均衡營養與供餐穩定；三、推廣惜食減廢，確保「惜食不剩食」，合理備餐，減少廚餘，並維持委託原廚餘處理業者，督導其確實依環保政策處理，避免防疫風險；四、加強宣導邊境管制，提醒師生出入國境嚴禁攜帶肉品或其製品入境，確保豬隻穩定，共同防堵疫情，守護校園安全。學校已積極落實食安防護，一定會讓孩子吃得營養、安全、健康。

教育處表示，泰和國小中央廚房午餐備餐流程嚴謹順暢，現場展示CAS冷凍豬肉來源證明與萊克多巴胺檢測試劑，充分展現學校從產地到餐桌的食安管理精神。

目前縣內約九萬學生參加營養午餐，縣府團隊將持續配合中央防疫規範滾動修正午餐供應政策，同時加強對教職員生與家長的防疫及飲食教育宣導，兼顧防疫、食安與社會關懷。