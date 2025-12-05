彰縣動物防疫所沒入品種貓開放抽籤認養

彰化縣動物防疫所今年十一月二十一日查察本縣特寵業者，發現其疑涉不當飼養，場內髒亂不潔，部分貓隻更出現眼部感染等健康問題。依《動物保護法》第十一條第一項規定，飼主對罹病或受傷之動物應提供必要醫療，因業者未能於限期內改善，動防所基於動物福利考量及避免貓隻健康情形惡化，協助其辦理歇業，並將依同法第三十條第一項第三款規定裁處新臺幣一萬五○○○元以上、七萬五○○○元以下罰鍰，同時依法將四十一隻品種貓沒入帶回本縣流浪狗中途之家進行收容、醫療及照護。

目前所有貓隻皆已完成絕育，且健康狀況穩定，將分二梯次以公開抽籤方式提供民眾認養，因本批為品種貓，為避免本批貓隻被認養後，淪為商品交易，因此本次限制設籍於本縣之民眾認養且一年內不得變更飼主，以利動防所掌握流向，便於後續飼養情形追蹤訪查。

彰化縣動防所昨（五）日表示，將分批開放二梯次四場次，分別為十二月十二日及十二月十九日於彰化縣流浪狗中途之家辦理公開認養作業，當日上午場須於九點五十分前完成報到手續，下午場須於十三點五十分前完成報到手續，未完成報到手續者視同放棄，參與抽籤人員需出示國民身分證正本審核確認是否符合資格始得參與抽籤，如果同一隻貓有多人登記認養，當日將唱名依編號放置籤桶，以公開抽籤方式決定認養人，民眾可至「全國動物收容管理系統」網頁查詢待認養貓隻之照片與基本資料，認養之民眾先至報名網址https://forms.gle/bNCZMpXJ8RfMqnyS8登記報名，每人以登記1隻貓咪為限，詳細報名資訊可至本縣動物防疫所最新消息查詢。

彰化縣動物防疫所表示，本次沒入之貓隻均經細心照護，期待為牠們找到願意陪伴與負責任的飼主，也呼籲民眾認養前務必審慎評估自身飼養能力，共同守護動物福祉。