彰縣動物防疫所沒入品種貓開放抽籤認養
彰化縣動物防疫所今年十一月二十一日查察本縣特寵業者，發現其疑涉不當飼養，場內髒亂不潔，部分貓隻更出現眼部感染等健康問題。依《動物保護法》第十一條第一項規定，飼主對罹病或受傷之動物應提供必要醫療，因業者未能於限期內改善，動防所基於動物福利考量及避免貓隻健康情形惡化，協助其辦理歇業，並將依同法第三十條第一項第三款規定裁處新臺幣一萬五○○○元以上、七萬五○○○元以下罰鍰，同時依法將四十一隻品種貓沒入帶回本縣流浪狗中途之家進行收容、醫療及照護。
目前所有貓隻皆已完成絕育，且健康狀況穩定，將分二梯次以公開抽籤方式提供民眾認養，因本批為品種貓，為避免本批貓隻被認養後，淪為商品交易，因此本次限制設籍於本縣之民眾認養且一年內不得變更飼主，以利動防所掌握流向，便於後續飼養情形追蹤訪查。
彰化縣動防所昨（五）日表示，將分批開放二梯次四場次，分別為十二月十二日及十二月十九日於彰化縣流浪狗中途之家辦理公開認養作業，當日上午場須於九點五十分前完成報到手續，下午場須於十三點五十分前完成報到手續，未完成報到手續者視同放棄，參與抽籤人員需出示國民身分證正本審核確認是否符合資格始得參與抽籤，如果同一隻貓有多人登記認養，當日將唱名依編號放置籤桶，以公開抽籤方式決定認養人，民眾可至「全國動物收容管理系統」網頁查詢待認養貓隻之照片與基本資料，認養之民眾先至報名網址https://forms.gle/bNCZMpXJ8RfMqnyS8登記報名，每人以登記1隻貓咪為限，詳細報名資訊可至本縣動物防疫所最新消息查詢。
彰化縣動物防疫所表示，本次沒入之貓隻均經細心照護，期待為牠們找到願意陪伴與負責任的飼主，也呼籲民眾認養前務必審慎評估自身飼養能力，共同守護動物福祉。
其他人也在看
塑膠微粒已入侵人體！台大研究：每人每天排出8000顆
塑膠微粒不僅是環境污染問題，這些肉眼看不見的微小顆粒已經進入人體多處器官。一項研究指出，人體糞便中廣泛檢測到聚丙烯、聚乙烯等微塑膠，粒徑通常介於20至800微米，且腸道疾病患者體內含量更高。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
忍無可忍! 鹿港黑水虻廠臭翻天 居民抗議"還我開窗權"
中部中心/李文華 彰化報導這裡真的"吃飯配廚餘"嗎？彰化鹿港鎮，一家收集廚餘，飼養黑水虻，製造肥料的公司，卻因為廚餘處理不當，長期造成惡臭，雖然已經遭罰超過百萬元，還是臭翻天！居民苦不堪言，要求還給他們開窗的權利，集體拉布條抗議。鹿港居民抗議廚餘養黑水虻臭翻天。(圖/李文華攝)居民蒐證的影片，看到有人在洗疊高高的塑膠箱子，裡面的殘留物，疑似沒有經過任何處理，就這樣流進水溝裡。位在彰化鹿港，這家公司收集廚餘，飼養黑水虻，製造飼料及肥料，卻因為廚餘處理不當，長期造成惡臭，居民苦不堪言，抱怨連開窗的權利都沒有！居民高舉"還我呼吸權"布條，表達訴求，並要求業者搬離洋厝里！鹿港居民抗議廚餘養黑水虻臭翻天。(圖/李文華攝)公司雖然已遭環保局裁罰超過百萬元，居民說仍然臭翻天，沒有改善可能！業者則希望居民給予緩衝時間，會找其它地方，把廚餘處理移過去，讓這裡的空氣品質改善。原文出處：忍無可忍! 鹿港黑水虻廠臭翻天 居民抗議"還我開窗權" 更多民視新聞報導魚刺、骨頭丟垃圾嗎？環保局給「1答案」：丟錯恐噴6千廚餘養豬時代將結束！明年底全面轉型 農業部祭補助輔導業者2027年起禁廚餘養豬 農業部：提供轉型飼料補助及餵飼設備補助民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
苗栗山羌"嘴套寶特瓶" 縣府前往救援已倒水溝死亡
中部中心/王俞斐、邱俊超、林韋志 苗栗報導有民眾行經苗栗縣道126線，頭屋、獅潭交界處，發現有一隻山羌，被寶特瓶套住口鼻，苗栗縣府獲報前往救援，不過山羌已經倒臥在水溝死亡多時，縣府研判可能是善心人士想餵食野生動物，卻導致山羌誤食釀成悲劇。苗栗山羌"嘴套寶特瓶" 縣府前往救援已倒臥水溝死亡(圖/民眾提供)成年母山羌，困在排水溝裡，口鼻被寶特瓶套住，幾乎看不到牠的臉，看起來相當無助，目擊民眾雖然想上前幫忙，不過山羌實在跑的太快，根本無法救援，苗栗縣府接獲通報前往現場，不過山羌已經倒臥水溝，疑似緊迫慘死。苗栗縣府研判可能是善心人士將寶特瓶切開當做容器方便餵食野生動物 山羌誤食卡住身亡(圖/民眾提供)山羌被發現的地點，在苗栗縣道126線，頭屋、獅潭交界處，重回現場，草叢和水溝裡，隨處可見被丟棄的寶特瓶和塑膠袋。苗栗縣府研判，可能是善心人士，像這樣將寶特瓶切開當做容器，在裡頭裝水或是食物，方便餵食野生動物，卻導致山羌誤食，口鼻被套住無法掙脫，不幸身亡。苗栗縣府呼籲民眾前往山區不要隨意丟棄垃圾 也別擅自餵食野生動物(圖/民視新聞)苗栗縣府呼籲，民眾前往山區，不要隨意丟棄垃圾，也別擅自餵食野生動物，免得像這回，原本出自一片好意，最後卻奪走一條無辜性命，適得其反。原文出處：苗栗縣道126線山羌悲歌！ 「嘴套寶特瓶」活活卡死 更多民視新聞報導台中移工殺貓剝皮還獵殺石虎 主嫌持槍瞄警、逃竄山區行徑惡劣林口大黃弟重獲幸福 浪犬腳潰爛見骨堅強求生 最新／香港宏福苑大火死亡增至156人 仍有29具待辨認、30人失聯民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
耐熱塑膠仍會釋放大量微粒？ 台大研究：僅代表受熱不會變形
台大公衛團隊今（4）日公布塑膠微粒最新研究成果時指出，即使是如HDPE、PP等標榜「耐熱」的塑膠材質，在高溫下仍會釋放大量塑膠微粒。而在塑膠微粒對人體影響研究不足的情況下，暫時難以進行風險評估，但仍建議最好不要使用塑膠容器。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
正方倉儲.國光客運保修廠排廢水 市府:非自來水污染元凶
地方中心／綜合報導基隆河遭污染超過一週，市府層層過濾，揪出正方倉儲、盛星動力兩家廠商違規，遭到重罰，不過，市府強調，這兩家都不是自來水遭污染的元凶，基隆市長謝國樑表示，有幾個懷疑的對象，正一一清查，不過議員質疑，市府慢半拍，事發三天後才開始處理。基隆碇內大排，發現大量白色泡泡、油污，市府向上追查，發現是正方倉儲違法排放，重罰60萬。盛星動力也被查出違規，被勒令停業，仔細看，兩家廠商都在基隆河上游，沿著河水，油污排入碇內大排，再進入下游的抽水站，不過，市府表示，這兩家都不是元凶。基隆市長謝國樑：「有一些我們目前懷疑的對象，我們仍然蒐集證據，也報請基隆地檢署偵辦，也感謝基隆地檢署正積極了解中。」基隆市議員痛批，市府處理慢半拍（圖／民視新聞）基隆市議員（民）張之豪：「市政府一直到汙水爆發三天後，也就是11/30晚上，市政府才召開記者會，衛生局這時候才呼籲市民，不要喝這個水，但這時候已經太晚了，這三天來基隆市政府在做什麼呢，基隆市長招待國民黨黨主席，到基隆吃喝玩樂，市長還說他今天才知道，基隆供水來源是基隆河，市長真好做一推二百五，什麼都不知道。」基隆市政府發現正方倉儲、盛星動力兩家違規（圖／民視新聞）議員痛批，市府慢半拍，11/27八堵抽水站，就發現油污，隔天就有民眾抱怨，11/30謝國樑還去參加黨慶，晚上九點才臨時記者會，先開罰水公司，又接連開罰廠商，但還是沒有抓到元凶。基隆市議員（無）陳冠羽：「基隆河沿岸有非常多，包含工業區瑞芳工業區，包含倉儲區不管是碇內暖暖，七堵百福甚至瑞芳倉儲區，以及我們周遭的河岸其實污水管是沒有全面接管的，必須要北北基跟中央經濟部河川局，開始做長期的淨水跟保障水質的動作。」基隆河被污染，已經超過一週，買水度日的基隆市民，不經想問，還要再等多久。原文出處：正方倉儲、國光客運保修廠排廢水 基隆市府：非自來水污染元凶 更多民視新聞報導又是基隆！再發現新污染物 3天後暖暖區恐預防性停水基隆河爆油污！環境部出手調查 疑似污染源已鎖定謝國樑稱「才知道喝的是基隆河的水」 鄭文婷轟：才發現你是市長嗎？民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台灣鯛驗出禁藥恩氟喹啉羧酸！全聯急下架 全台18縣市近1.4萬人吃下肚
高雄衛生局抽查發現全聯銷售的台灣鯛魚排檢出禁藥「恩氟喹啉羧酸」，已立即啟動全面下架回收作業。經調查，這批問題魚貨來自雲林縣東勢一處養殖場，已流通至全台18個縣市的369家全聯分店，進貨15624片中已售出13793片，僅回收1831片。雖然養殖業者否認使用禁藥，但目前相關單位已進行移動管制，等待複驗結果以釐清真相。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 9
超狂聯動！周杰倫x五月天阿信xF3合唱震撼曝光 言承旭鬆口：很珍惜這樣緣份
F3言承旭、吳建豪跟周渝民將在12月19到21日於上海的梅賽德斯奔馳文化中心開唱，並加入五月天主唱阿信，先前遇到會有新歌，5日突然上架由言承旭、吳建豪、周渝民跟五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，歌曲由周杰倫作曲、五月天阿信作詞，超狂的夢幻聯動轟動2025年的12月。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 7
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 68
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 159
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 142
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 88
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 96
房子登記名下就安全？「賭鬼爸偷賣房」警世錄：4種文件連家人都不能給
房子有可能會被偷賣，甚至是莫名其妙被過戶嗎？一名網友日前表示，他購入一間房屋後，就被要求房屋權狀要交給家人保管，卻發現家人竟想把房子偷偷賣掉，為此請教廣大網友該如何是好。針對這類不動產糾紛問題其實並不罕見，甚至是曾發生在台灣、號稱「台版地面師」的不動產詐騙事件，究竟原PO要如何避免憾事發生，不少人也紛紛給出建議。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 18
高市早苗稱「尊重台灣屬中」！民進黨回應了
[NOWnews今日新聞]高市早苗昨（3）日公開重申，理解並尊重1972年《日中聯合聲明》內容，該聲明內容則指台灣是中國一部分，和最初「台灣有事論」說法不同，被網友解讀為「支持台灣是中國的一部份」。對...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 247
男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了
一名年輕男子大約１個月前開心去露營，但露營回家之後身體開始出現紅斑，他自行買藥膏塗抹沒有效果。在走投無路之下，他突發奇想把症狀描述給 AI 聽，沒想到 AI 竟然回他：「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」男子大驚，急忙到醫院看診，抽血報告一出，還真的確診是梅毒！鏡報 ・ 10 小時前 ・ 3
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 488