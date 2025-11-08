彰縣原民文化節暨傳統體能競技熱鬧登場
▲彰縣原住民族文化節暨傳統體能競技系列活動，在縣立體育館戶外圓形廣場展開。（記者方一成攝）
彰化縣原住民族文化節暨傳統體能競技系列活動，今（八）日在彰化縣立體育館戶外圓形廣場展開，縣長王惠美、議員陳榮妹與各族人好朋友共享文化盛宴。王縣長表示，今年是一年一度彰化縣原住民文化節暨傳統體能競技活動，彰化縣原住民有十六族，人數共七二三三位，期盼藉由活動鼓勵老中青三代一起動起來，也希望讓原住民朋友在彰化安居樂業過好生活。今年特別邀請彰化市平和國小合唱團演出，天籟般的優美歌聲讓全場貴賓感受到濃厚的原住民氛圍。
王縣長表示，本活動自二00五年首辦以來，已邁入第二十年，感謝各族長老與族人用心把各族的文化及語言在彰化向下扎根，讓更多人得以感受多元文化。有超過六00位族人組成十二個隊伍參加原住民舞蹈及體能競賽，族人為了活動，從九月就開始進行長達一個月的訓練，就是希望展現最棒的成果。同時現場有超過二十攤傳統手工藝、原住民美食及農產品特賣等市集，歡迎大家一起共襄盛舉。
王縣長表示，縣府致力為各族營造更好的生活環境，也感謝陳榮妹議員對縣內族人的照顧，一有問題都會立即向縣府反映。縣府積極推動原住民福利政策，從醫療健康、居住安全及就業權益，也提供完善的社福照護，期盼共同邁向「美好彰化 希望城市」的願景。
縣議員陳榮妹表示，感謝王縣長對族人朋友的用心，本縣原住民族雖人數不多，但王縣長用心照顧每一位族人朋友的需求，有越來越多的孩子與年輕朋友參與縣內活動，努力延續原住民的傳統文化。今年有十二隊參加，希望未來有更多隊伍參與一年一度的原住民族文化活動。
民政處表示，每年十至十一月秋高氣爽的季節，彰化縣政府號召分散在二十六鄉鎮市族人在圓形廣場相聚，與族人共同籌劃這場充滿傳統與歷史的文化節，就是希望帶給大家最豐富的節目。彰化擁有豐富的人文歷史及文化資源，原住民族文化節是展現原住民族文化深厚內涵的重要時刻，也是多元文化共榮的最佳例證。
今年活動首先登場是[聯合主祭]-由長老們帶領大家，以敬天、敬地、敬祖靈儀式，傳達給年輕一輩族人維繫自身文化、傳承與宣揚的使命感，啟發族人牢記和平、尊重、互助以及分享的祖訓，並祈求祖先護佑豐收。再來是[原住民歌曲表演]-由彰化市平和國小合唱團演出，這團隊以原住民族歌曲演出，無論是在國內或國外比賽都有亮眼的佳績。接續的大會舞今年共有十二隊超過600人一起起舞，展現原住民優美舞蹈。最後是練習許久的[舞蹈競賽]-每隊盡全力展現最佳舞姿及合作默契，[體能競賽]是表現出體能及團隊精神最佳時機。此外，現場有超過二十攤原住民市集，有傳統手工藝、原住民美食及農產品特賣，歡迎大家一起來參加，感受最豐富多元的原住民文化。
其他人也在看
彰原住民族文化節 熱鬧
彰化縣原住民族文化節暨傳統體能競技系列活動，昨（八）日在彰化縣立體育館戶外圓形廣場展開，縣長王惠美、議員陳榮妹與各族人好朋友共享文化盛宴。王縣長表示，今年是一年一度彰化縣原住民文化節暨傳統體能競技活動，彰化縣原住民有十六族，人數共七二三三位，期盼藉由活動鼓勵老中青三代一起動起來，也希望讓原住民朋友在彰化安居樂業過好生活。今年特別邀請彰化市平和國小合唱團演出，天籟般的優美歌聲讓全場貴賓感受到濃厚的原住民氛圍。王縣長表示，本活動自二○○五年首辦以來，已邁入第二十年，感謝各族長老與族人用心把各族的文化及語言在彰化向下扎根，讓更多人得以感受多元文化。有超過六○○位族人組成十二個隊伍參加原住民舞蹈及體能競賽，族人為了活動，從九月就開始進行長達一個月的訓練，就是希望展現最棒的成果。同 ...台灣新生報 ・ 14 小時前
總統：台灣與歐洲志同道合朋友 堅定站在一起捍衛民主
（中央社記者溫貴香台北8日電）總統賴清德今天表示，衷心感謝「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請副總統蕭美琴發表演說，作為國際社會值得信賴的合作夥伴，台灣將與歐洲和其他志同道合的朋友堅定站在一起，堅決捍衛民主。中央社 ・ 19 小時前
黃捷代表台灣參加世界青年領袖峰會 勇奪「年度政治人物獎」
[Newtalk新聞] 民進黨立委黃捷昨（7）日代表台灣前往德國，出席「One Young World」世界青年領袖峰會，並榮獲「年度政治人物獎」（Politician of the Year Award），成為首位獲此殊榮的台灣政治人物，為台灣外交與青年參政寫下歷史性一頁。 黃捷在社群平台 Threads 發文表示，能以台灣的名義站上這個國際舞台，是極大的榮耀。她說，台灣的外交處境並不容易，但自己珍惜每一次能讓世界聽見台灣聲音的機會，「我驕傲地向世界分享，我來自台灣這個美麗而堅韌的國家」。 民進黨立委黃捷昨（7）日代表台灣前往德國，出席「One Young World」世界青年領袖峰會，並榮獲「年度政治人物獎」。 圖：翻攝自黃捷 Threads 她提到，作為年輕從政者，推動少數族群與多元議題的過程中難免面臨質疑與挑戰，但她選擇以行動與堅持回應，並因此陸續獲得國際肯定。黃捷強調，青年參政之路充滿折衝與壓力，更需要耐心與信念，而台灣對人權、民主與自由的堅持，正是她能被世界看見的原因。 「這座獎項，獻給所有熱愛多元與自由的台灣公民，還有我永遠熱愛的家鄉──高雄。」黃捷也在留言感謝遠赴德國為新頭殼 ・ 18 小時前
台灣有事恐成日本存亡危機 高市早苗表態：可能行使集體自衛權
日本首相高市早苗昨（7）日在眾議院預算委員會答詢時表明，如果「台灣有事」伴隨使用武力的情況，可能構成日本安全保障法制中，能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）。中天新聞網 ・ 18 小時前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 16 小時前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
電玩大亨變教主! 彌勒佛陳金龍靠賣畫.法器海撈數十億
生活中心／綜合報導宇宙彌勒皇教的創教教主陳金龍，如今也被起底，今年65歲，早年靠電玩起家，曾擔任全國性電玩協會理事長，之後到中國，投資房地產，接觸氣功與經書，2001年回台創教，如今彌勒皇教基金會已經有1.5億多元財產，更傳他靠賣畫、法器，累積數十億元身家。民視 ・ 1 天前
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除...CTWANT ・ 1 天前
太子集團詐45億豪車豪宅滿手，25名被告有花3萬就交保「還開心燦笑」！網：勿忘打詐高手陳梅慧冥誕
柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙、洗錢案，北檢週二（11/4）搜索和平大苑豪宅等47處所、扣逾45億元資金、拘提25名被告到案。當中19人分別以3萬至100萬元不等交保。 就在交保的隔一天（11/5），恰巧是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，「不禮貌鄉民團」粉專貼文寫道，希望大家記得陳梅慧的生日，因為她到死前都還在跟詐騙集團作戰。今周刊 ・ 1 天前
獨／太子集團膽大妄為 洩密北檢公函…成為台籍4幹部羈押鐵證
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，專案小組在美國公布起訴與制裁名單後，曾前往「和平大苑」勘驗陳志購買的豪宅與超跑，...聯合新聞網 ・ 1 天前
檢方查扣台灣太子豪車 和平大苑管委會竟稱「我們是豪宅」拒絕還通報凃又文
柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，台北地院裁准王昱棠等4人。其中，負責管理和平大苑豪宅的台灣太子員工凃又文，在專案小組要上門清查停放在地下停車場的豪車時，自和平大苑管委會通風報信得知消息後，立即向上反應，讓集團連夜將7輛豪車開往他處藏匿，另外將4輛過戶給車商，但檢方聲押凃女卻被法院裁定30萬元交保，北檢不服最快在下週一(11/10)提起抗告。太報 ・ 1 天前
快訊／不爽千萬信託獨漏他⋯新北三重孝子「財殺」親姊！檢方聲押禁見
新北市三重區陳姓男子60歲，因其姊姊跟妹妹在未告知他的情況下，帶著高齡的母親，將1千萬財產拿去辦信託，還排除他為代理人，6日帶著母親及妻子，找姊妹倆理論，過程起爭執，陳男回家中拿菜刀返回砍殺姊姊跟妹妹，其妻阻止也遭波及，其姊送醫傷重身亡，陳男被警方依殺人、傷害等罪送辦，經檢方複訊後，向法院聲請羈押禁見。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
警救援遇「山道猴」擋車道 鳴笛趕救受困童
年邁阿公阿嬤帶著2歲孫子在宜蘭礁溪五峰旗風景區散步時，發生了驚險的意外事件。他們準備返回台北時，孫子不慎被反鎖在車內，嚇得嚎啕大哭。阿公心急如焚，立即報警求助。警方趕往現場途中，竟遇到山道猴霸占道路，必須鳴笛驅趕。最終，在警消人員細心破窗救援下，孩童安全獲救，一家人終於鬆了一口氣。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
太子神秘二把手胡小偉浮出檯面 掌控台灣23家公司
社會中心／綜合報導檢警調掃蕩太子集團，五名聲押被告中，在台主嫌王昱棠等四人收押禁見，唯獨和平大苑管家涂又文，三十萬交保。但如今太子集團更被爆出，還有一名神秘二把手，中國籍胡小偉，不但掌控台灣23家公司，疑似跟中共高層關係密切，另外還傳出兩名集團要角入台卡關，有藍營立委協助。民視 ・ 1 天前
太子集團洗錢案擴大！和平大苑11戶「守門人」竟30萬交保 北檢提抗告
柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，台北地院裁准王昱棠等4人，但對於管理和平大苑11戶豪宅的集團核心成員凃又文，僅諭知30萬元交保、限制住居，台北地檢署不服，將提起抗告。太報 ・ 1 天前