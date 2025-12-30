彰縣友善育兒行動3.0 祭3好康

彰化縣政府舉辦推動友善育兒行動3.0記者會。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

應對日趨嚴重的少子化問題，彰化縣政府三十日在縣府中庭舉辦「友善育兒行動三點零」啟動記者會，縣長王惠美宣布一一五年起推動好孕卡、生育補助加碼、童萌卡等三大措施，涵蓋懷孕、生產到育兒等重要階段，提供更完整及貼近需求的支持，陪伴縣民迎接新生命、安心成家。

王惠美說，首先是「好孕」政策，明年正式推出「好孕卡」，只要夫妻任一人設籍彰化即可申請，提供十四次公費產檢服務，每次產檢可獲得五百元的電子票證(悠遊卡)補助，最高補助七千元，可用於產檢交通接駁、加油充電或於藥妝店及醫療院所購物使用，期望透過實質支持，減輕準媽咪的負擔，鼓勵落實定期產檢，全面守護母嬰健康。

王惠美指出，從明年起，生育補助由原本每胎三萬元，調整為第一胎三萬元、第二胎五萬、第三胎(含)以上八萬元，民眾於戶政事務所辦理登記時即可一併申請，盼讓年輕家庭願生、敢生。此外，今年已實施且廣受好評的「童萌卡」也將於明年持續辦理，針對一歲至三歲的幼兒發放，可用於購買嬰幼兒必需品。