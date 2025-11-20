彰縣啟動蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」 首波鎖定15場高風險場守護食安

彰化縣啟動蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」。圖／彰化縣政府提供





因應文雅畜牧場蛋雞檢出芬普尼陽性事件，彰化縣政府立即啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案。縣長王惠美指示農業處及動物防疫所，以科學檢測與風險控管為核心，全面掌握蛋品源頭安全，不僅守護民眾健康，也維護彰化縣蛋品產業的信譽。

專案第一階段以過去曾被檢出動物用藥殘留的蛋雞場為優先。今（20）日清晨，農業處與動物防疫所派員，並由政風處人員全程陪同，到15場高風險蛋雞場採集雞蛋、羽毛、飼料及飲水等多項樣本，務求精準掌握生產端狀況，從源頭確保農產品安全無虞，提升消費者對在地雞蛋的信心。

動物防疫所說明，若後續檢驗結果呈現陽性，農政、防疫與衛生相關單位將立即啟動應變機制。動防所會在第一時間進行移動管制，禁止該場雞蛋及雞隻外流，同時擴大不同雞舍與批次的採樣範圍，以掌握污染程度，並展開污染來源追查。

農業處也將同步針對周邊環境進行更全面的抽檢，包括土壤、飲水與飼料等，以調查可能的污染源，避免環境因素造成交叉污染。

縣府強調，相關作業將依據科學數據與風險評估穩健推動，透過源頭管理、精準監測與跨單位協作，加速釐清污染成因，並防止不合格蛋品流入市面，持續為民眾的飲食安全把關。

