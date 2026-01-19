彰縣啟動遊蕩犬貓TNVR

縣府希藉由加強本縣遊蕩犬貓之絕育工作，能有效減少彰化縣轄內遊蕩動物數量，降低人與遊蕩動物之間的衝突。（記者方一成攝）

▲縣府希藉由加強本縣遊蕩犬貓之絕育工作，能有效減少彰化縣轄內遊蕩動物數量，降低人與遊蕩動物之間的衝突。（記者方一成攝）

國內流浪動物零撲殺政策於一○六年二月六日正式上路，在收容空間有限的條件下，為控管遊蕩動物數量及維護動物福利，打造動物友善城市，彰化縣政府昨（十九）日表示，一一五年度持續加強辦理遊蕩犬貓TNVR（即捕捉、絕育、注射狂犬病疫苗及回置）工作，希藉由加強本縣遊蕩犬貓之絕育工作，能有效減少彰化縣轄內遊蕩動物數量，降低人與遊蕩動物之間的衝突，以保障動物福利及民眾人身安全。

自一○八年一月一日起至一一四年十二月三十一日止，本縣共計完成遊蕩犬貓TNVR絕育工作計一三九六七隻，一一五年度委託二家廠商持續加強辦理遊蕩犬貓TNVR工作，歡迎有意協助本縣遊蕩犬貓絕育工作之縣民上網報名參加，名額有限，額滿為止，本計畫係委託彰化縣浪愛回家救護協會及臺中市橋烽關懷生命協會辦理，為利本縣縣民有效辨識，本承攬廠商人員於現場執行作業時，均配戴加蓋本所鋼印之識別證。

本計畫係委託承攬廠商辦理，報名案件將由承攬單位依表單內容審核是否符合受理條件，請報名民眾於完成登記後務必保持電話暢通，以利承攬廠商後續聯繫安排。

網路預約如下：第一區-臺中市橋烽關懷生命協會(伸港+線西+鹿港+福興+芳苑+大城+二林+竹塘+埤頭+溪州+二水+田中+北斗)https://forms.gle/agdyh-FVD93uQPpoG6

第二區-彰化縣浪愛回家救護協會(和美+秀水+埔鹽+溪湖+田尾+社頭+永靖+埔心+員林+大村+花壇+芬園+彰化)https://forms.gle/yn8iyb6oRec8FM928。