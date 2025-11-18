彰縣媽祖祈福文化節 11/21登場

一年一度、全台信眾引頸期盼的「二○二五彰化縣媽祖祈福文化節」舞台表演秀，今年以「祈福、文化、藝術」為主軸，將於十一月二十一日至二十三日在社頭鄉枋橋頭天門宮隆重登場！彰化縣文化局昨（十八）日表示，邀請「明華園戲劇總團」、「即將成真火舞團」及多位金曲歌手接力演出，融合傳統與創新藝術形式，連續三個夜晚，為彰化點亮信仰與祝福。

十一月二十一日晚上七時在社頭果菜市場，邀請臺灣最具代表性的歌仔戲團體-「明華園戲劇總團」率先開演，帶來經典鉅作《紅塵菩提》，藉由細膩唱腔與磅礡舞台呈現人性淨化與慈悲精神的故事。

十一月二十二日晚上7時在社頭枋橋頭天門宮停車場，國際級火舞表演團隊-「即將成真火舞團」隆重登場，接棒帶來跨界鉅作《日出‧昇龍》。

十一月二十三日晚上7時同樣在社頭枋橋頭天門宮停車場，眾星雲集的「媽祖祈福晚會」壓軸登場，由臺灣宮廟搖滾樂團-震樂堂以磅礡鼓勢開場，更邀請金曲歌后張秀卿、吳俊宏、賴慧如、郭忠祐、林姍等接力開唱。晚會現場更舉辦摸彩活動，獎項包含五十五吋液晶電視等好禮。