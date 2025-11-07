彰縣媽祖祈福文化節 11/21神氣登場

彰化縣媽祖祈福文化節於社頭枋橋頭天門宮舉行活動宣傳會，縣長王惠美等人宣告活動即將展開。（記者方一成攝）

「二○二五彰化縣媽祖祈福文化節」昨（七）日上午於社頭枋橋頭天門宮舉行活動宣傳記者會，縣長王惠美、社頭枋橋頭天門宮主委劉清尊及縣內十二間宮廟代表出席，宣告活動即將展開。王縣長表示，一年一度的宗教盛事媽祖祈福文化節，今年由社頭枋橋頭天門宮擔任爐主宮廟，活動時間自十一月二十一至二十三日，一連三天共十三尊媽祖齊聚枋橋頭天門宮，一次就能向十三尊媽祖祈願國泰民安、護佑地方平安。

王縣長表示，今年活動有四大亮點，第一適逢枋橋頭天門宮建宮二七○週年，結合媽祖祈福文化節舉辦文物特展，這裡展出的泥塑千里眼及順風耳手拿元寶，相當少見，適合做為學校戶外教學的地點。第二為規劃十三間宮廟平安符集章活動，可用手機數位集章或索取紙本集章，集滿五枚即可在枋橋頭天門宮兌換紀念禮。第三活動期間先後安排明華園戲劇總團的歌仔戲演出、即將成真火舞團的國際表演以及媽祖祈福晚會邀請歌星演唱與摸彩，活動精采。第四是祈福走透透-大型桌遊一起玩，骰子六面為愛情、健康、學業、事業、財富、友情，前進各宮廟，優勝者可獲得限量媽祖文創品。

社頭鄉長蕭浚二表示，感謝王縣長縣府團隊規劃媽祖祈福文化節，也恭喜枋橋頭天門宮，讓社頭更加熱鬧。媽祖祈福文化節展現媽祖慈悲為懷、樂善好施的精神，不僅弘揚在地文化，也推動產業發展，讓鄉親了解社頭的魅力。

枋橋頭天門宮主委劉清尊表示，感謝王縣長支持，期盼這次媽祖祈福文化節帶動地方產業、整合各方資源，提升宮廟知名度，縣府精心規劃許多活動，請民眾拭目以待。

彰化縣文化局表示，活動期間除了可以一次拜十三尊媽祖，獲得加倍神力庇佑，還有媽祖聯合遶境、博聖杯即時抽抽樂、稜轎腳擲筊求好運、公益串聯愛綿延、產業市集等精采活動，歡迎大家蒞臨彰化體驗精采的宗教文化及無限魅力。

十一月二十一日上午十時，社頭枋橋頭天門宮將集結田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、王功福海宮、芳苑普天宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、溪湖福安宮共十三間宮廟辦理駐蹕典禮，會香合爐。晚上七時在社頭鄉果菜市場安排獲得「亞洲最傑出藝人獎」歌仔戲無敵小生孫翠鳳領銜的明華園戲劇總團演出《紅塵菩提》，精采可期。

十一月二十二日上午九時，十三間宮廟媽祖車行繞境社頭街區，將帶來熱鬧氣氛，各式陣頭媽祖鑾轎，繞境社頭鄉街區，賜福全境、生意興隆、闔家安康。晚上七時由走遍三十多個國家、享譽國際的「即將成真火舞團」帶來國際級火舞表演，展現光影與力量的視覺饗宴。

十一月二十三日下午四時辦理聯合祈福典禮，感謝十三間宮廟媽祖並擲筊產生明年爐主宮廟，晚上七時安排「媽祖祈福晚會」，邀請知名歌星演唱，同時舉辦摸彩活動，獎品有五十五吋液晶電視、電冰箱、洗衣機、烤箱、吸塵器、電鍋、氣炸鍋、咖啡機、體重體脂器、媽祖福袋等。