彰縣媽祖祈福文化節 13尊媽祖齊聚

▲縣長王惠美、天門宮主委劉清尊及各宮廟代表共同為地方祈福，展現深厚的文化底蘊與在地信仰精神。（記者方一成攝）

一年一度的「彰化縣媽祖祈福文化節」昨（廿一）日在社頭枋橋頭天門宮盛大登場，今年活動別具意義，因爐主宮廟︱社頭枋橋頭天門宮適逢建廟二七○週年，彰化縣十三間媽祖宮廟，包括枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、溪湖福安宮，齊聚一堂會香駐蹕，縣長王惠美、天門宮主委劉清尊及各宮廟代表共同為地方祈福，現場熱鬧非凡，展現深厚的文化底蘊與在地信仰精神。

王縣長表示，一年一度的彰化縣媽祖祈福文化節，從今天開始連續三天，在枋橋頭天門宮熱鬧登場。於駐蹕典禮過後，晚上七時，在社頭果菜市場，將有無敵小生孫翠鳳率領明華園戲劇總團演出經典劇目《紅塵菩提》；廿二日早有十三尊媽祖遶境賜福活動，神轎、陣頭、藝陣齊出，熱鬧滾滾；明晚七時，在枋橋頭天門宮停車場，由走遍三十多個國家，享譽國際的「即將成真火舞團」帶來《日出昇龍》演出；廿三日晚上七時，在枋橋頭天門宮停車場，辦理「媽祖祈福晚會」，有歌星演唱及摸彩活動，節目精采，歡迎大家相揪參加。同時只要在FB或IG完成指定分享方式並標記@「彰化縣文化局」即可獲得限量平安扇，每人限領一份，每晚限量三○○份，換完即止。

王縣長指出，活動三天來社頭參加「彰化縣媽祖祈福文化節」的CP值最高，一次可以拜十三尊媽祖，保佑心想事成，事事如意。感謝爐主宮及十二間媽祖宮廟用心推廣媽祖精神及文化，希望透過三天活動，把媽祖慈悲為懷的精神發揚光大。

社頭鄉長蕭浚二表示，感謝王縣長縣府團隊每年用心舉辦媽祖祈福文化節，宣揚媽祖慈悲精神，希望地方各個宮廟可以齊心協力，攜手共進，一同促進地方進步。社頭鄉公所也會全力以赴，配合縣府將活動辦好，祝福這三天文化節活動圓滿成功。

社頭枋橋頭天門宮主委劉清尊表示，感謝王縣長縣府團隊的支持與肯定，用心安排媽祖祈福文化節，這三天除了有十三尊媽祖齊聚天門宮，還有許多精采活動及表演，歡迎大家一同共襄盛舉，來社頭拜媽祖、保平安。