彰縣媽祖祈福文化節 6萬人祈福

2025彰化縣媽祖祈福文化節舉行媽祖祈福晚會，為一連串祈福盛典畫下圓滿句點。（記者方一成攝）

三天三夜的「二○二五彰化縣媽祖祈福文化節」，二十三日晚在社頭枋橋頭天門宮停車場壓軸舉行「媽祖祈福晚會」，為一連串祈福盛典畫下圓滿句點。現場湧入上千名民眾熱情參與，氣氛熱烈，掌聲與歡呼聲不斷。縣長王惠美、枋橋頭天門宮主委劉清尊等人親臨現場，與鄉親一同感受媽祖信仰的溫暖與凝聚力。今年由社頭枋橋頭天門宮擔任爐主宮廟，活動十分成功，累計三天吸引超過六萬人次共襄盛舉，也為社頭地區吸引觀光人潮與產業活力。

王縣長表示，媽祖擇定明年媽祖祈福文化節由芳苑普天宮擔任爐主宮廟，屆時十三尊媽祖齊聚為彰化縣祈福，同時感謝今年十三間宮廟同心協力、熱情辦理二○二五媽祖祈福文化節，並為大家祈求媽祖賜福，保佑信眾安居樂業，充分展現了媽祖的慈愛精神。今年特別結合枋橋頭天門宮建宮二七○週年，辦理文物特展，還有「祈福走透透－大型桌遊一起玩」、「媽祖廟風華巡禮－集章活動」、「稜轎腳擲筊求好運」、「博聖杯即時抽抽樂」等活動，讓民眾在參與中深入體驗媽祖信仰文化之美！

「彰化縣媽祖遶境祈福活動」自民國九十七年首次舉辦，由王功福海宮擔任爐主宮廟，活動圓滿成功、廣受好評，以遶境祈福方式完成一輪，祈願「有風無颱、有雨無災」，已成為彰化年度重要宗教文化盛事。

自一○八年起，活動轉型為「彰化縣媽祖祈福文化節」，每年由媽祖擇定爐主宮廟輪流主辦，結合信仰、藝文與地方特色，推廣當地文化與觀光產業，帶動地方繁榮與宗教文化創新。

縣府期盼透過爐主宮廟、地方公所及各界攜手合作，深化在地文化能量，讓信仰、藝術與觀光相互交融。誠邀全國民眾明年再來彰化，拜媽祖、賞藝文、遊古蹟、嚐美食，體驗媽祖信仰的慈悲與彰化的熱情風華。