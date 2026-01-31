彰縣定古蹟重現風華 彰化南瑤宮百年大整修入火安座大典
▲彰化南瑤宮百年大整修入火安座大典，彰化縣長王惠美感謝許多信眾有錢出錢、有力出力，相信在媽祖婆的慈悲護佑下，一定能國泰民安、風調雨順。（記者林明佑翻攝）
彰化縣縣定古蹟彰化南瑤宮百年大整修，第一期修復工程斥資六千五百五十七萬元，針對正殿、護龍及三川殿全面整修，已於日前竣工，彰化市公所於一月三十日起，一連三天盛大舉辦重修入火安座大典。今（三十一）日一早，由與南瑤宮約有兩百年姐弟情的彰邑彰山宮老池王鑾轎及駕前陣頭作先鋒，護送媽祖移鑾安座遶境彰化四城門後，且由彰邑彰山宮池府王爺協助開廟門，由開基三媽首先進廟門，接連各媽祖神尊陸續進入安座。彰化縣長王惠美、南瑤宮管理人彰化市長林世賢、立委黃秀芳、議會副議長許原龍、彰化市民代表會主席陳文賓及各界貴賓齊聚南瑤宮，恭迎媽祖進殿安座。
王惠美表示，南瑤宮是縣定古蹟，歷史悠久外，更有藝術保存價值，經文化部文化資產局於一百零七年核定彰化南瑤宮規劃設計二百五十萬元，又接續於一百一十一年核定彰化南瑤宮修復工程六千五百五十七萬元，工程於一百一十二年七月開工，期間經文化局工程督導、縣府工程施工查核小組兩次查核甲等及文化部工程查核甲等，加上公所與修復工程團隊的努力，終於在去（一百一十四）年十二月竣工，於今天迎來入火安座的重要時刻。
王惠美指出，文資局在一百一十四年核定「彰化縣縣定古蹟彰化南瑤宮彩繪調查研究及設計計畫」，總經費四百二十萬元，由文資局、彰化縣政府及彰化市公所共同出資，由彰化市公所執行中，期待讓南瑤宮再現風華。感謝許多信眾有錢出錢、有力出力，相信在媽祖婆的慈悲護佑下，一定能國泰民安、風調雨順。
彰化市長林世賢表示，南瑤宮第一期修復工程於一百一十二年展開，針對正殿、護龍及三川殿進行大幅整修。主要項目包括木構件現況損壞有白蟻蛀蝕、腐朽乾裂及脫榫等；磚牆面出現裂縫及規帶、中脊、戧脊裂損等；至於彩繪及泥塑、剪黏等裝飾項目，則為後續第二期修復工程。總經費高達六千五百五十七萬元，第一期修復後還是一樣舊，因為是古蹟，要維持原貌。
文化局表示，南瑤宮不僅是彰化市民的信仰中心，更是臺灣媽祖信仰史上不可或缺的重要據點。從清代乾隆年間，由士民倡議興建，到嘉慶、道光、光緒年間多次重修，再到日治時期，由陳應彬、吳海同、王樹發等名匠接力打造，融合傳統工藝與近代建築語彙，層層堆疊出今日所見，是兼具歷史價值、藝術色彩與工藝水準的文化瑰寶。
