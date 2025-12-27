彰縣幼園親子嘉年華 大小朋友熱情參與

彰化縣幼兒園親子嘉年華，吸引眾多家長與小朋友熱情參與，縣長王惠美等人與會。（記者方一成攝）

彰化縣政府於今（二十七）日上午在彰化縣立體育場辦理彰化縣一一四年度幼兒園親子嘉年華，活動以「EQ好情緒 親子童樂趣」為主題，融入幼兒黃金成長期最重要的能力—SEL（社會情緒學習），吸引眾多家長與小朋友熱情參與，彰化縣長王惠美與會。開幕儀式中，推出象徵情緒的四顆彩球，象徵在親子陪伴下共同培養情緒與能力的理念，現場氣氛溫馨而富教育意義，本次活動也在這象徵美好開端的SEL情緒彩球啟動下正式展開。

王縣長表示，首先感謝承辦單位大成國小張鴻章校長帶領的團隊，為大家規劃這麼棒的活動，也感謝議長謝典霖與所有議員對預算的支持，更要感謝所有家長對孩子成長與學習的重視，今年幼兒家庭嘉年華的主題是「EQ好情緒，親子同樂趣」，針對三C產品對孩子情緒的影響，期望透過SEL（社會情緒學習）融入二十四個闖關活動與氣墊遊戲，培養孩子的自信、表達、合作、創作與韌性這五種力量，讓孩子在玩樂中學習，家長也能看見孩子的成長，只要完成六關即可換取小禮物。

王縣長表示，彰化縣目前有三十八間育嬰中心，並持續增設二歲專班、提供私幼就學補助、調整師生比及提供臨時托育等育兒政策，從明年起，生育補助將全面調升為第一胎三萬、第二胎五萬、第三胎八萬，更加碼提供每趟五00元的孕婦產檢交通補助，鼓勵大家多多生育。此外，全縣設有十六處特色遊戲場正在舉辦集點活動，歡迎家長帶孩子去盡情放電，晚上在八卦山月影燈季也將正式開燈，展期至一一五年三月一日，現場不僅有可愛的Rody跳跳馬燈飾，光雕秀更結合了九把刀賀歲電影《功夫》進行聯名展出，歡迎大家相揪前往欣賞璀璨的燈光饗宴。

教育處表示，縣府團隊致力於提升軟硬體兼具的教育品質，屬於啟蒙階段的幼兒教育尤其重要，將持續投入資源協助家長培養孩子各項能力，以期奠定邁向未來成長的重要基礎。