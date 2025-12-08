彰縣府借鏡紐西蘭 打造國際品牌

縣長王惠美率領農業團體前往紐西蘭當地蜂蜜工廠與奇異果園考察。（記者方一成攝）

為提升本縣農特產品競爭力、拓展國際視野，彰化縣長王惠美於昨（八）日率領本縣農業團體重要領袖農會總幹事前往紐西蘭當地蜂蜜工廠與奇異果園考察，展開深度參訪交流。彰化縣近年積極推廣蜂蜜產業，不僅每年舉辦蜂蜜評鑑，提升產品質量與品牌形象，也在行銷方案中尋求更多創新能量。本次出訪走入紐西蘭指標性蜂蜜工廠Bee NZ honey，從蜂巢到罐裝完整認識世界級蜂蜜的生產標準，並學習UMF獨特麥盧卡因子國際分級制度。此外，參訪團也前往奇異果園，深入了解紐西蘭如何以行銷策略成功打造國家級農產品牌，藉由經驗借鏡，帶動彰化農產行銷更加提升。

Bee NZ honey工廠是紐西蘭當地重要的蜂蜜加工與出口業者，其以嚴謹的品質控管及設備高度自動化而聞名，本次由紐西蘭臺灣商會江佩真會長的引薦得以參訪。參訪過程帶領團員從蜂巢採集之後，透過儀器檢測水分、風味及純度。接著走進工廠生產線，一窺蜂蜜過濾、沉澱、熱處理、均質化到最終罐裝的流程，每個步驟都精確掌握時間與溫度，確保蜂蜜營養與品質穩定。值得關注的是獨特麥盧卡因子分級制度，這套國際認證是依麥盧卡蜂蜜內的獨特化合物，如甲基乙二醛及獨麥素等濃度，進行等級劃分，為全球消費者建立明確可靠的品質指標。此機制堪稱蜂蜜界的「黃金標準」，本縣將藉此機會思考未來在品質標章、檢驗制度與市場透明度上的提升空間。

紐西蘭奇異果行銷全球，其成功不僅來自優質的農業生產，更源於具前瞻性的行銷策略。以Zespri為代表的奇異果品牌，透過全國一致的標準化作業、嚴格的產地管理、品牌包裝以及故事化行銷，成功把奇異果塑造成紐西蘭的國家級代名詞。本次奇異果園導覽帶領參訪團認識果園的栽培管理模式、採收流程與出口規範，深入了解如何透過市場分析、消費者定位與多國渠道布局，讓奇異果在國際舞台上維持高辨識與高信賴度。彰化縣期望借鏡此模式，未來將芭樂、葡萄、蜂蜜及米糧等本縣優質農產，以品牌整合與國際行銷重新包裝，開拓更廣闊的藍海市場。

王縣長表示，本縣是農業大縣，近年辦理蜂蜜、芭樂、葡萄、火龍果及洋香瓜等評鑑制度逐步帶動品質提升及產業升級，但在國際品牌形塑與市場拓展上仍有發展空間。紐西蘭憑藉完善的品質控管、清楚的分級標準與一致性的國家品牌力量，使其農產品以高價值行銷全球。透過此次參訪，了解紐西蘭如何從產地、生產管理、品管上到行銷端層層把關，並思考將其核心精神導入彰化。未來將持續推動本縣農特產品產業升級、串聯農民與企業合作、加強品質標章推廣，整合縣內各類農特產品，打造更具國際競爭力的「彰化優鮮」品牌。

透過此次Bee NZ honey工廠及奇異果園的參訪，期盼為彰化縣農業注入全新的國際視野。借鏡世界先進農業的技術與經驗，使本縣蜂蜜、芭樂及葡萄等特色農產在品質、品牌與市場策略上獲得新的啟發，使彰化農特產品走向更寬廣的舞台，行銷國外市場。