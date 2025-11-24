彰縣府協力喜願協會舉辦罹病兒童圓夢活動 以愛與陪伴成孩子對抗病痛力量
為實現4歲白血病病童榤寶的心願，Make-A-Wish Taiwan 喜願協會與彰化縣政府合作，於今（24）日在鹿鳴消防分隊辦理圓夢活動，安排榤寶實際搭乘警車與消防車。彰化縣長王惠美親臨現場關懷與鼓勵，希望藉由這份特別的體驗，為孩子在治療路程中注入更多勇氣與力量。
王縣長表示，榤寶自今年3月確診白血病後，多次面臨住院與治療，但始終以堅強與樂觀的態度面對病痛，令人相當感佩。此次在喜願協會的協助下促成圓夢，不僅讓榤寶得以如願搭乘警車與消防車，更象徵著社會各界對他的關懷與祝福。她期盼，良好的醫療與愉快的心情能夠陪伴榤寶早日恢復健康，平安快樂長大。
榤寶也在活動中表達喜悅，開心地向大家道謝，並透露未來希望能成為一名消防員。
社會處表示，榤寶自幼喜愛各式車輛，在住院期間經常以玩具汽車自我陪伴。當喜願協會詢問他的願望時，他毫不猶豫地表示想「搭乘各種不同的車」。縣府在接獲喜願協會的協助需求後，立即協調警察局及消防局協力辦理，安排警車與消防車出勤示範與專人解說，讓榤寶能近距離認識不同車輛的設備與任務。活動目的不僅是圓夢，更希望讓孩子感受到自身被重視與支持，並在心中種下堅強的力量。
縣府同時感謝喜願協會長年投入重症兒童的陪伴服務，透過一次次願望的實現，為病童點亮希望、減輕痛苦，讓他們在艱辛的治療旅程中看見前方的光。
此外，彰化縣政府持續推動「兒童及青少年醫療費用補助」措施，以減輕罹病家庭的經濟負擔，讓照顧者在面對醫療與陪伴時能獲得更多支持。此次跨局處合作結合民間力量，更彰顯社會共同守護孩子的決心。縣府期盼，每一位面臨困難的孩子都能在愛與溫暖中重新展露笑容，讓希望成為持續前行的力量。
