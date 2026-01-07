彰縣府啟動低溫關懷 夜訪街友

根據中央氣象署發布的低溫特報，一月六日起氣溫驟降至十一度左右，彰化縣政府即刻啟動低溫關懷機制，於六日晚間分別於南、北彰化辦理低溫關懷街友外展活動。結合彰化縣慈善團體聯合協會於北彰化及南彰化地區同步進行外展關懷服務，由彰化縣政府社會處社工及彰化縣慈善團體聯合協會蔡政翰理事長，分別於北彰化藝術館、彰化火車站、南彰化員林火車站、公園地區親自發放禦寒、民生物資等用品，提醒街友天氣寒冷，務必做好保暖措施。

彰化縣社會處表示，受大陸冷氣團影響，氣溫驟降之際，社會上仍有許多在艱難環境中努力生存的民眾，默默承受寒冷帶來的嚴峻衝擊，亟需更多關懷與支持。感謝彰化縣慈善團體聯合協會針對在外的街友提供禦寒用品並給予適當協助，另外縣府也積極推動街友三級輔導措施，一級緊急處置、二級過渡期間安置服務、三級以居住及就業議題主軸輔導街友自立。民眾如在外發現需要服務的街友，可撥打街友服務專線：○九三七-二五○八四七，或一九五七社會福利諮詢專線，二十四小時都有專人服務。

彰化縣政府昨（七）日表示，本次啟動低溫關懷機制，準備鋁箔毯、暖暖包並結合彰化縣慈善團體聯合協會準備泡麵、乾糧等民生物資，協助街友抵禦寒冷天氣，暖渡夜間的嚴寒低溫。希望在寒冬中為街友送上真切的溫暖，讓每一個人都能感受到被尊重與關懷。另外，低溫期間要特別注意保暖及身心保健，若發生疑似中風或心肌梗塞急性發作時，應立即撥打一一九及時就醫；同時呼籲民眾若發現有遭逢急難需啟動立即關懷及救助者，可撥打一九五七 社會福利諮詢專線或一九九九縣民服務專線。