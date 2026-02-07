彰縣府寒假照顧弱勢生 不停歇

彰化縣政府關心學童營養與成長，寒假照顧不打烊，一一五年寒假持續推動「幸福餐券」政策，讓弱勢學生在假期也能安心享用營養餐食。縣府透過數位化幸福餐券機制，學生只要持本縣數位學生證，即可至合作之便利商店或超市兌換餐點，確保孩子寒假期間吃得飽、吃得好，營養充足生活好。

為照顧學子營養，幸福餐券自去年寒假開始調整為七十元。合作超商包含萊爾富便利商店、OKmart來來超商、台灣楓康超市及統一超商，學童只要持本縣數位學生證至合作的便利商店或超市就可以領取餐點，感謝超商響應加碼，學童用七十元的價錢，就可以兌換到八十元的優惠套餐或便當，用滿滿的愛心溫暖孩子的寒假生活。

彰化縣政府昨（七）日表示，為妥善照顧學生假期生活，舉凡低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故或經由導師家庭訪視所認定的學生，都能領取幸福餐券。今年與縣府簽約之超商，門市遍布各社區，是大家的好朋友、好鄰居。感謝合作超商積極配合縣府推動「數位化幸福餐券」政策，秉持企業社會責任的公益回饋精神，為孩子用心搭配各種優惠套餐。縣府團隊與企業協力合作，期許每位孩子都擁有充實、健康又快樂的假期。